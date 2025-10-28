【東京ベイ潮見プリンスホテル】旬のいちごが奏でる冬のシンフォニー「いちごアフタヌーンティー～Strawberry Symphony～」を販売

東京ベイ潮見プリンスホテル（所在地：東京都江東区潮見2-8-16　総支配人：矢野 善大）は、2025年12月1日（月）から2026年3月31日（火）までの期間、1階「Restaurant & Bar TIDE TABLE Shiomi」にて、旬のいちごを贅沢に使用した新作アフタヌーンティー「いちごアフタヌーンティー～Strawberry Symphony～」を開催いたします。



「いちごアフタヌーンティー～Strawberry Symphony～」イメージ


「いちごクリスマスアフタヌーンティー～Strawberry Noel～」イメージ

　　　　　「いちごアフタヌーンティー～Strawberry Symphony～」のポイント



●　いちごの風味が重なるティラミスとクレープの贅沢なマリアージュが楽しめるスペシャリテ


●　英国発「Brew Tea Co.」の上質な紅茶を、フリーフローで心ゆくまで堪能


●　12月20日（土）～25日（木）限定で、フェスティブシーズンだけの特別仕様が登場



「いちごアフタヌーンティー～Strawberry Symphony～」は、「いちごの芳醇な香りと多彩な味わい、豊かな食感が奏でるシンフォニー」をコンセプトに、甘みと酸味のバランスに優れたいちごをふんだんに使用した愛らしいプティフールと、冬の旬な食材が織り成すセイボリーが彩りを添える、華やかなアフタヌーンティーです。一口ごとに異なる味わいと食感が楽しめるよう、丁寧に仕上げました。



スペシャリテの「いちごティラミスクレープ」は、ピンク色のクレープ生地に、芳醇なバニラが香るティラミスクリーム、瑞々しいいちごとコンフィチュールを重ねた、味わいも見た目も華やかな逸品。今季は、当ホテルで初めて英国発「Brew Tea Co.」の紅茶をご用意。香り高く上質なティーをフリーフローで楽しめる、贅沢な午後のひとときを演出します。



さらに、12月20日（土）から25日（木）までは、プティフールがクリスマススタイルにドレスアップした「いちごクリスマスアフタヌーンティー～Strawberry Noel～」が登場。「いちごティラミスクレープ」は、ピスタチオカラーの生地に衣替えし、赤と緑を基調にしたクリスマスらしい華やかな装いに。フェスティブな雰囲気あふれるこの期間限定の特別仕様で、クリスマスムードを一層盛り上げます。



いちごの多彩な味わいと香りに包まれる、心ときめく冬のアフタヌーンティーをごゆっくりとご堪能ください。


ウェルカムドリンク＆スペシャリテ


ウェルカムドリンク＆スペシャリテ　イメージ

■ウェルカムドリンク　― スカーレットトリオ ―


深紅(スカーレット）がグラスの中で輝く、ノンアルコールカクテル。オレンジジャムの柔らかな甘みを基調に、クランベリーとアップル＆ブラックベリーが奏でる果実のハーモニーを、トニックの繊細な泡がエレガントに包み込みます。



■スペシャリテ　― いちごティラミスクレープ ―


可愛らしいピンク色のクレープ生地に、いちごソースがしみこんだスポンジを重ね、バニラたっぷりティラミスクリーム、フレッシュないちご、そしていちごのコンフィチュールを添えました。いちごをふんだんに使用した贅沢で華やかなクレープ。


セイボリー【全３種】　


セイボリー　イメージ


■フォアグラフランとパンプキンのフォンダン



■ホタテと野菜のミルフィーユ


いちごのビネグレット



■ベリーベリーのケークサレ　


生ハムのアクセント





スイーツ【全7種】


■ふわふわショートケーキ


■ストロベリータルト


■ロゼミックスベリージュレとパンナコッタの


　グラスデザート


■ストロベリームース


■まるごといちごの水ようかん


■フレッシュいちごのゼリーがけ


■チョコチップスコーン





スイーツ　イメージ

ドリンク【全18種】

■ティー(13種)　-Brew Tea Co.使用-


・イングリッシュブレックファースト　　　　　　　 　・デカフェセイロン　　　　　　　　　　　


・アッサム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　・デカフェアールグレイ


・ダージリン　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　・レモン＆ジンジャー　★


・アールグレイ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　・アップル＆ブラックベリー　★


・グリーンティー　　　　　　　　　　 　 　　　　・シナモンブレックファーストティー


・モロッカンミント　　　　　　　　　　　　　　　 　・ロイヤルミルクティー


・チャイ



■カフェ(5種)


・コーヒー ・エスプレッソ


・カフェラテ ・ストロベリーラテ　★


・カプチーノ



★　ノンカフェイン


「Brew Tea Co.」とは　　　


Brew Tea Co.　イメージ

2012年に英国リバプールでスタートしたBrew Tea Company（ブリューティーカンパニー）。


Brew Tea Co.では「本当に美味しいティーを届けたい」との思いに忠実に、テイスティング、


ブレンド、パッキング、ティーバッグのバッグ作製まで行います。Brewには「ティーを淹れる」


というプロセスだけでなく、温かさや居心地の良さといった「人と人との繋がり」という意味も


込められています。東京ベイ潮見プリンスホテルでは、今季のアフタヌーンティーより


Brew Tea Co.を採用しております。





いちごアフタヌーンティー～Strawberry Symphony～

【期間】


2025年12月1日（月）～2026年3月31日（火）


【時間】


12:30P.M.～5:00P.M.（最終入店 3:00P.M.）


※120分制 ／ドリンク90分L.O.


【料金】1名さま\6,000～


【場所】


Restaurant & Bar TIDE TABLE Shiomi（1F）


【ご予約・お問合せ】レストラン予約係


TEL: 03-6666-5218（10:00A.M.～6:00P.M.）






HP:


https://www.princehotels.co.jp/shiomi/plan/tide_table_shiomi/strawberryafternoontea_2025


いちごクリスマスアフタヌーンティー～Strawberry Noel～





【期間】2025年12月20日（土）～12月25日（木）


【時間】12:30P.M.～5:00P.M.（最終入店 3:00P.M.）


※120分制 ／ドリンク90分L.O.


【料金】1名さま\6,500～


【場所】Restaurant & Bar TIDE TABLE Shiomi（1F）


【ご予約・お問合せ】レストラン予約係


TEL: 03-6666-5218（10:00A.M.～6:00P.M.）


HP:


https://www.princehotels.co.jp/shiomi/plan/tide_table_shiomi/strawberryxmasafternoontea_2025


東京ベイ潮見プリンスホテルについて



JR東京駅・舞浜駅から3駅、潮見駅から徒歩1分の好立地にあり、東京観光やテーマパークへのアクセスが便利なアーバンホテルです。“旅”をテーマに江戸文化にインスパイアされたアートに囲まれた色彩豊かな館内に、大浴場や本格的なサウナを完備し、機能美が調和した落ち着きのある客室。利便性と快適さを両立する心地良い非日常を体験いただけます。


HP：https://www.princehotels.co.jp/shiomi/ (https://www.princehotels.co.jp/shiomi/)


Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomiについて




豊かな緑と陽光が差し込み、穏やかで開放的なレストラン「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」は、和洋多彩な朝食、日本の旬の食材とフランス料理を融合させた“ジャパニーズフレンチ” 軽食やディナーをご提供。また、オリジナルカクテルや厳選ワインも充実しています。カウンターバーやプライベート感のある個室も完備し、ご家族との食事、記念日、カジュアルなシーンまで洗練されたひとときを演出します。


HP: https://www.princehotels.co.jp/shiomi/restaurant/tide_table_shiomi/




※写真はイメージです。


※上記内容は、リリース時点（2025年10月28日)の情報であり、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。　


※レストランの料金には消費税・サービス料13％が含まれております。※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料 8 品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます


※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。