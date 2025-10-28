巨大な求人広告を、渋谷センター街大型サイネージに掲載します。

株式会社キャリアデザインセンター

株式会社キャリアデザインセンター（以下 CDC、本社：東京都港区、代表取締役社長兼会長:多田弘實）が運営する、ひとつ上を目指す人のキャリア転職サイト『type（https://type.jp）』、正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type（https://woman-type.jp）』は、2025年10月27日（月）より渋谷センター街の大型サイネージ（渋谷センター街ヒットビジョン）に巨大な求人広告を掲載します。

※画像はイメージ図です

「おすすめの求人情報を、多くの方に届けたい」という想いから、WEBサイトを飛び出し、渋谷センター街にある大型サイネージ（縦10.8m×横7.8m）にも求人広告を掲載いたします。

転職サイトtypeに掲載中の32社、女の転職typeに掲載中の32社の、多彩な求人情報が次々に流れます。気になる求人があれば、広告下部にあるQRコードを読み取り、その場で応募していただけます。

▼ぜひ現地でおすすめの求人広告を見て欲しいですが、こちらからも確認できます！

https://type.jp/special/5160/?argument=To4FYuxf&dmai=type_c_sibuya_pt(https://type.jp/special/5160/?argument=To4FYuxf&dmai=type_c_sibuya_pt)

https://woman-type.jp/job-feature/20741/?argument=To4FYuxf&dmai=wt_c_sibuya_pt(https://woman-type.jp/job-feature/20741/?argument=To4FYuxf&dmai=wt_c_sibuya_pt)

動画には、イメージキャラクターであるオードリーさんやリトルミイも登場します！

■掲出概要

放映場所：渋谷センター街ヒットビジョン

放映期間：2025年10月27日（月）～11月2日（日）終了予定

放映時間：7時～24時

※期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※期間中であっても掲載変更となる場合がございます。

type

20代～30代のビジネスパーソンおよびエンジニアのための転職サイトです。IT・Web業界を中心に、大手からベンチャーまで幅広い優良求人を厳選して掲載しています。100％独自取材によるリアルな求人情報や、豊富な検索機能、求職者に最適な求人を提案するAI機能の搭載などにより、企業と求職者の精度の高いマッチングを実現しています。さらに、カジュアル面談（選考前の面談）を企業にリクエストできる新機能を搭載！「まずは情報収集をしてみたい」という方の要望にも応える転職サイトとして成長し続けています。

https://type.jp/

女の転職type

正社員で長く働きたい女性のための転職サイトです。掲載している求人の80％以上は正社員！しかも、営業、事務、販売・サービス、ITエンジニアなど、女性が安心して働くことができる求人のみを掲載しています。希望の年収や勤務地だけでなく、未経験歓迎、リモートワーク、副業OKなど、こだわりの条件で求人検索することが可能です。また、充実したマッチング機能で自分にぴったりの仕事に出会うことも簡単です。

https://woman-type.jp/

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金 ：5億5866万円

設立 ：1993年7月8日

従業員数 ：835名（2024年9月30日現在）

事業内容 ：

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供