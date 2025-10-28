リード数保証キャンペーン実施中｜『AI/DX 営業・マーケティング展』が2026年3月に開催！【出展企業募集中】

株式会社イプロス

BtoB情報検索サイト「イプロス」「イプロスものづくり」を運営する株式会社イプロス（東京都港区、代表取締役社長：小林啓二 ）は、新事業としてリアル展示会「AI/DX 営業・マーケティング展」を2026年3月24日（火）、25日（水）に東京ビッグサイトにて開催します。

開催概要はこちら :https://expo.ipros.jp/event/14277?utm_source=press&utm_medium=media

本展示会は、BtoB企業の営業・マーケティング活動を支援する製品・サービスを対象に、最新のAI・デジタル技術を活用したソリューションを多数展示する専門展示会です。

20年以上にわたりオンラインでのリード獲得を支援してきたイプロスだからこそできる、保有する会員数180万人以上のビッグデータと独自のAIを組み合わせた精度の高いマッチングをリアルの展示会で実現します。

出展対象はこちら

リアル×Webで会期前からの継続的なリード獲得を実現

本展示会は年間223万件（※2023年実績）のビジネスマッチング実績を持つBtoBリード獲得サイトを運営するイプロスが主催。イプロスがもつメディアを活用することで従来型展示会では難しかった会期前後のリード獲得を継続的に実現できます。

また、183万人（※2025年1月時点）以上のイプロス会員と独自のAIを活用し、来場者の興味領域にあわせて出展製品/サービスをマッチングさせる「AIマッチング機能」を利用いただくことで事前アポイントを取得可能。

会期前から興味・関心のある来場者との接点が生まれるため、会期中には有効商談の創出に貢献します。

さらに今ならリード数保証キャンペーンを実施中！

期間限定（2025年12月17日まで）で本展示会のご出展企業様※1にはイプロスのメディア力をフル活用して展示会会期前から150件以上のリードを追加で獲得いただけるキャンペーンを実施中です。

展示会の会期前から多数のリードを獲得いただける絶好のチャンスとなりますので、

ぜひこの機会に本展示会への出展をご検討ください。

※1:キャンペーンの適用には諸条件があります。詳しくはお問い合わせください。

出展についての資料はこちら :https://marketing.ipros.jp/form/download/aidx_1/index.php?utm_source=press&utm_medium=media

AI/DX 営業・マーケティング展について

展示会名：AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring

会期：2026年3月24日（火）、25日（水）

会場：東京ビッグサイト東4ホール

主催：株式会社イプロス

想定来場者人数：約8,000名

出展対象品目：

SFA/CRM、MA、名刺管理ツール、セールスイネーブルメント、営業 / インサイドセールス自動化、議事録作成 AI、メタバース、AI エージェント、AI 翻訳、オンライン商談ツール、データ活用・分析、需要予測、パーソナライズドマーケティング、アカウントベースドマーケティング、データドリブンマーケティング、SEO、SNS活用、動画制作、チャットボット、ボイスネット、対話AI、Web 接客、感情認識・解析 AI 等

公式サイト：https://expo.ipros.jp/event/14277(https://expo.ipros.jp/event/14277?utm_source=press&utm_medium=media)

本展示会に関するお問い合わせ先

株式会社イプロス 主催事務局：山本 優太

電話：03-6375-0870

メール：expo-info@ipros.jp