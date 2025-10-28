GREEN×EXPO 2027のトゥンクトゥンク次なるコラボは「サンリオキャラクターズ」コラボ商品第一弾 11月7日（金）販売開始！

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長:筒井義信、所在地:横浜市中区）と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者:西村宣浩、所在地:横浜市西区）は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称:２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品として、世界中で愛される株式会社サンリオの「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーション商品（第一弾）全7アイテムを、2025年11月7日(金)に発売します。

2025年大阪・関西万博の公式キャラクターの「ミャクミャク」とのコラボレーションに続き、大きな話題となるコラボレーションが実現しました。今回は「ハローキティ」をはじめとするサンリオキャラクターズと、トゥンクトゥンクがコラボレーションしたデザインのTシャツや雑貨などが登場。世界共通の「カワイイ」 が、GREEN×EXPO 2027の公式ライセンス商品に彩りを添えます。

また、このコラボレーションを記念し、EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店では、「トゥンクトゥンク」と「ハローキティ」が登場し、お客様との3ショット写真撮影会を開催します（事前抽選予約制）。

EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク コラボ商品について

商品名：EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク クリアファイル

価格：495円（税込）

品名：EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク アクリルキーホルダー

価格：880円（税込）

商品名：EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク ステッカーS

価格：550円（税込）

商品名：EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク ミニタオル

価格：660円（税込）

商品名：EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク 巾着

価格：1,100円（税込）

商品名：EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク Tシャツ白／黒 （S・M・L・XL）

価格：4,180円（税込）

商品名：EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク Tシャツ白／黒 こども（110CM・130CM）

価格：4,180円（税込）

■販売予定店舗

・EXPO 2027 オフィシャルストア ほか

※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。

※2025年11月7日(金)のEXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店の開店は10:30を予定しています。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660197

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

「トゥンクトゥンク」と「ハローキティ」3ショット写真撮影会について

2025年11月7日(金)、EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店にて、「トゥンクトゥンク」と「ハローキティ」との3ショット写真撮影会を開催します（事前抽選予約制）。

【イベント概要】

日時：11月7日(金)

１.13:00～、２. 15:00～

定員：各回30組

申込方法：

QRコードからInstagram公式アカウント２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品【公式】「expo2027_official_products」のフォローをお願いします。DMに「トゥンクトゥンクへの応援メッセージ」と「ご参加希望時間の番号」を記載して送信で応募完了です。

当選された方へのご連絡をもって当選発表とさせていただきます。

※当選者へのご連絡は10月31日（金）ごろを予定しております。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮下さい。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会IPを統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、2027MLOに協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・略称：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・開設日：2024年12月９日(月)

・ホームページ：https://expo2027mlo.jp