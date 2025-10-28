グリチルリチン酸ジカリウム市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月21に「グリチルリチン酸ジカリウム市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。グリチルリチン酸ジカリウムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
グリチルリチン酸ジカリウム市場の概要
グリチルリチン酸ジカリウム市場に関する当社の調査レポートによると、グリチルリチン酸ジカリウム市場規模は 2035 年に約 64.6百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の グリチルリチン酸ジカリウム市場規模は約 39.4百万米ドルとなっています。グリチルリチン酸ジカリウムに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、グリチルリチン酸ジカリウムの市場シェア拡大は、医薬品の介入による化粧品処方の革新と進歩によるものです。消費者が審美性と治療効果を兼ね備えた、エビデンスに基づいた外用製品を求めている現代社会において、この傾向は積極的に推進されています。さらに、EU、PMDA、FDAといった各国の規制当局は、臨床的裏付けと承認方針に基づいた、実証済みかつ安全な化粧品の採用を推進しており、グリチルリチン酸ジカリウムの普及率を高めています。
グリチルリチン酸ジカリウムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/dipotassium-glycyrrhizinate-market/590641727
グリチルリチン酸ジカリウムの市場調査では、デジタルコマースの普及により、世界中の消費者が美容とパーソナルケア製品を国境を越えて取引できる新たな経路が開かれ、市場シェアが拡大することが明らかになりました。これはニッチな処方の市場浸透を促進し、迅速な反復と一貫したフィードバックループを必要とし、グリチルリチン酸ジカリウムのような特殊有効成分の導入を加速させます。さらに、このチャネルはソーシャルメディア広告を通じて製品の認知度向上と市場の障壁の克服に貢献し、製品のプロモーションと購入を促進し、市場をさらに牽引します。
しかし、原材料供給の不安定さは、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332878&id=bodyimage1】
グリチルリチン酸ジカリウム市場セグメンテーションの傾向分析
グリチルリチン酸ジカリウム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、グリチルリチン酸ジカリウムの市場調査は、アプリケーション別、製品配合タイプ別、グレード別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
グリチルリチン酸ジカリウム市場のサンプルコピーの請求:
製品配合タイプ別に基づいて、グリチルリチン酸ジカリウム市場は、美容液とエッセンス、クリームとローション、シャンプーとヘアケア、クレンザーとソープ、ボディローションとエマルジョン、その他（スプレー、ジェル）のサブセグメントに分割されています。これらのうち、美容液とエッセンスは今後数年間、市場を牽引し、収益シェアは30%に達すると予想されます。グリチルリチン酸ジカリウムは、様々な美容液とエッセンス関連製品の処方において、抗炎症作用と肌を落ち着かせる作用を発揮するため、美容と化粧品業界に欠かせない成分となっています。そのため、大手メーカーにとって非常に貴重な存在となり、市場の成長を牽引するでします。
