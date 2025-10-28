末梢血管用ガイドワイヤーの世界市場2025年、グローバル市場規模（直径0.014、直径0.016、直径0.018、直径0.035）・分析レポートを発表
2025年10月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「末梢血管用ガイドワイヤーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、末梢血管用ガイドワイヤーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の末梢血管用ガイドワイヤー市場は2023年に8億2210万米ドルと評価され、2030年までに11億1860万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は4.5％と見込まれています。末梢血管用ガイドワイヤーは、血管内治療や塞栓術などの低侵襲治療において不可欠な医療機器であり、心血管疾患や腫瘍治療などの分野で使用が拡大しています。
2023年の世界医療機器市場規模は6,030億米ドルと推計され、今後6年間で年平均5％の成長が予想されています。世界の医療費はGDPの約10％を占め、特に高齢化の進行、慢性疾患・感染症の増加、新興国市場の拡大によって上昇傾向が続いています。医療機器産業はこの中で重要な役割を担い、先進医療サービスへの需要増加、技術革新、医療支出の拡大、早期診断意識の向上などが市場成長を後押ししています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
本レポートは、末梢血管用ガイドワイヤー産業のサプライチェーン全体を分析し、化学塞栓術（0.014、0.016）や前立腺動脈塞栓術（0.014、0.016）などの主要応用分野の市場動向を明らかにしています。産業構造の観点からは、原材料供給、製造工程、流通ネットワーク、臨床現場での利用状況までを総合的に整理しています。
また、技術革新や特許動向にも焦点を当て、ガイドワイヤのコーティング技術、柔軟性の向上、ナビゲーション精度の強化など、臨床効果を高める最新開発が紹介されています。これらの技術的進展は、より安全で精密な血管内手技を可能にするものとして市場成長を支えています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別にみると、北米と欧州が堅調な成長を示しています。これらの地域では、高齢化の進展とともに心血管疾患や末梢動脈疾患の罹患率が上昇しており、政府による医療支援政策や先進医療機器の導入促進が市場を後押ししています。
一方、アジア太平洋地域、特に中国は世界市場をリードしています。中国は堅調な国内需要と積極的な医療改革政策、さらに強力な製造基盤を背景に、急速に市場を拡大しています。日本、韓国、インドでも、高齢化や医療インフラ整備が進む中で末梢血管治療機器の需要が高まっています。南米や中東・アフリカ地域は成長の初期段階にあり、医療アクセスの改善と医療投資の増加が今後の市場拡大要因となる見込みです。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
本レポートは、市場をマクロ・ミクロの両視点から体系的に分析しています。
市場規模およびセグメンテーション分析では、販売数量、売上高、タイプ別および用途別の市場シェアが算出されています。タイプ別には「0.014」「0.016」「0.018」「0.035」「その他」に分類され、用途別では「化学塞栓術」「前立腺動脈塞栓術」「子宮筋腫塞栓術」「消化管出血塞栓術」「気管支動脈塞栓術」「外傷関連塞栓術」などに区分されています。
産業分析では、政府規制、医療技術の進歩、消費者意識、経済状況などの外部要因を考慮し、市場成長を促す要素と課題を整理しています。また、各地域における医療制度、インフラ開発、医療支出の差異を踏まえ、地域ごとの機会と課題を明確化しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「末梢血管用ガイドワイヤーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、末梢血管用ガイドワイヤーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の末梢血管用ガイドワイヤー市場は2023年に8億2210万米ドルと評価され、2030年までに11億1860万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は4.5％と見込まれています。末梢血管用ガイドワイヤーは、血管内治療や塞栓術などの低侵襲治療において不可欠な医療機器であり、心血管疾患や腫瘍治療などの分野で使用が拡大しています。
2023年の世界医療機器市場規模は6,030億米ドルと推計され、今後6年間で年平均5％の成長が予想されています。世界の医療費はGDPの約10％を占め、特に高齢化の進行、慢性疾患・感染症の増加、新興国市場の拡大によって上昇傾向が続いています。医療機器産業はこの中で重要な役割を担い、先進医療サービスへの需要増加、技術革新、医療支出の拡大、早期診断意識の向上などが市場成長を後押ししています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
本レポートは、末梢血管用ガイドワイヤー産業のサプライチェーン全体を分析し、化学塞栓術（0.014、0.016）や前立腺動脈塞栓術（0.014、0.016）などの主要応用分野の市場動向を明らかにしています。産業構造の観点からは、原材料供給、製造工程、流通ネットワーク、臨床現場での利用状況までを総合的に整理しています。
また、技術革新や特許動向にも焦点を当て、ガイドワイヤのコーティング技術、柔軟性の向上、ナビゲーション精度の強化など、臨床効果を高める最新開発が紹介されています。これらの技術的進展は、より安全で精密な血管内手技を可能にするものとして市場成長を支えています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別にみると、北米と欧州が堅調な成長を示しています。これらの地域では、高齢化の進展とともに心血管疾患や末梢動脈疾患の罹患率が上昇しており、政府による医療支援政策や先進医療機器の導入促進が市場を後押ししています。
一方、アジア太平洋地域、特に中国は世界市場をリードしています。中国は堅調な国内需要と積極的な医療改革政策、さらに強力な製造基盤を背景に、急速に市場を拡大しています。日本、韓国、インドでも、高齢化や医療インフラ整備が進む中で末梢血管治療機器の需要が高まっています。南米や中東・アフリカ地域は成長の初期段階にあり、医療アクセスの改善と医療投資の増加が今後の市場拡大要因となる見込みです。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
本レポートは、市場をマクロ・ミクロの両視点から体系的に分析しています。
市場規模およびセグメンテーション分析では、販売数量、売上高、タイプ別および用途別の市場シェアが算出されています。タイプ別には「0.014」「0.016」「0.018」「0.035」「その他」に分類され、用途別では「化学塞栓術」「前立腺動脈塞栓術」「子宮筋腫塞栓術」「消化管出血塞栓術」「気管支動脈塞栓術」「外傷関連塞栓術」などに区分されています。
産業分析では、政府規制、医療技術の進歩、消費者意識、経済状況などの外部要因を考慮し、市場成長を促す要素と課題を整理しています。また、各地域における医療制度、インフラ開発、医療支出の差異を踏まえ、地域ごとの機会と課題を明確化しています。