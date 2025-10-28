【Raz-Plus】SmartEd x Sprout English Tokyo 共催セミナー開催決定

株式会社SmartEd

Learning A-Z製品の国内正規代理店である株式会社SmartEd（京都府京都市、代表取締役：Jason Good）およびSprout English Tokyo（東京都港区、代表：古山明津）は、米国Learning A-Z社が開発したオンライン教材「Raz-Plus」をテーマに、教育関係者・保護者向けの対面セミナーを共同開催いたします。

セミナー概要

日時：2025年11月3日(月・祝) 9:00～12:00

会場：東京都千代田区九段南3丁目4-5 フタバ九段ビル3F

参加費：無料（事前登録制）

定員：先着順（定員になり次第締切）



お申し込み・お問い合わせ：

raz@smarted.jp

プログラム

1. 最新英語教材「Raz-Plus」のご紹介

2. アメリカ・日本の英語教育カリキュラムと「Raz-Plus」を活用した学び

3. 「Raz-Plus」を活用した模擬レッスン

登壇者プロフィール

Jason GoodJason Good（株式会社SmartEd 代表取締役）

2001年より教育業界に携わり、Houghton Mifflin社勤務を経て、2012年にSmartEdを設立。アジア市場を中心に教育教材の総合代理店として、販売と導入支援を行う。

Akitsu Koyama古山 明津（Sprout English Tokyo 代表・カリキュラムディレクター）

青山学院大学国際政治経済学部卒業後、全日本空輸株式会社、ANA総合研究所客員研究員を経て、ニューヨーク州立大学大学院にて教育学修士号（カリキュラム開発・教育工学）を取得。大学講師やNY州公立小学校でのESLクラス補佐など、10年以上にわたりバイリンガル教育に携わる。現在Sprout English Tokyo代表として幅広い英語教育を行う。

Laila Chiba千葉レイラ（Sprout English Tokyo 英語エデュケーター）

カナダで生まれ育ち、ブリティッシュコロンビア大学を卒業。在学中に慶應義塾大学へ1年間交換留学。卒業後に来日し、ASIJ（The American School in Japan）のサマーデイキャンプや、港区の幼児スクール、小学生アフタースクールなどで10年以上英語教育に携わる。現在Sprout English Tokyoで英語エデュケーターとして活躍中。

Lily Chiba千葉リリー（Sprout English Tokyo 英語エデュケーター）

カナダで生まれ育ち、ブリティッシュコロンビア大学を卒業。在学中に青山学院大学へ1年間交換留学し、同大学附属幼稚園で英語レッスンも担当。エア・カナダ勤務を経て英語教育に携わる。現在はASIJや西町インターナショナルスクールのアフタースクールプログラムを担当しながら、Sprout English Tokyoで英語エデュケーターとして活躍中。

共催パートナー：Sprout English Tokyo

2020年から2025年4月までの約 5 年間、白金台の教育型幼児スクールにて独自の英語プログラムを開発し、1歳から10歳までの子どもたちを対象に、ネイティブ講師による週5日のグループレッスンを提供。現在はSprout English Tokyo として、最新の教育理論とカリキュラムデザインの知見、そして豊富な英語教育の実績を活かし、ご家庭や教育機関のニーズに合わせた英語レッスンを展開している。

本件に関するお問い合わせ

株式会社SmartEd

Email：raz@smarted.jp

URL：https://smarted.jp