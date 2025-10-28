ORIGAMI CUP JAPAN 2025 を開催いたします。

株式会社ケーアイ


ORIGAMI CUP JAPAN 2025を開催いたします。



世界各国で開催され、少しずつ広まってきた「ORIGAMI CUP」。
この大会ではORIGAMIドリッパーで誰が一番美味しいコーヒーを淹れられるかを競います。


ルールはORIGAMI ドリッパーと指定のコーヒー豆を使用すること。


堅苦しい雰囲気はなく、みんなで楽しみながらコーヒーを淹れることを目的としており、プロのバリスタもホームブリュワーもスキルに関係なく誰でもエントリーいただけます。

「ORIGAMI CUP JAPAN」は、2023年に初のオフィシャル開催として本国である日本での開催を開始しました。



第3回目の今回は、スペシャルティコーヒーシーンが根付く「東京」にて開催いたします。
会場の「dotcom space Tokyo」は原宿にあるカフェスタイルのコミュニケーションスペースです。


デザインやテクノロジーなど多様な「点（dot）」をコーヒーが繋ぎ、クリエイターや人々が集まり、新しい発信や交流が生まれる場所として作られました。店内は天井が高く開放的な空間で、日本開催のORIGAMI CUPをより有意義な時間にしてくれる素晴らしい環境が揃っています。

今年のORIGAMI CUPも前年に引き続き、素晴らしいジャッジをゲストに迎えます。
ジャッジの皆様の詳細については追ってお知らせいたします。




【開催日時】


2025年12月3日（水）



【会場】


dotcom space


〒150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目１９－１９ エリンデール神宮前 B1F



【参加費】


10,000円



【募集人数】


18名（先着順）



【募集開始日時】


10月31日　10：00～（先着順）



【タイムスケジュール】


　11:00　受付開始


　　*12:00より当日の流れの説明を行いますので、11:30までには受付をお済ませください。


　12:00　会場、当日の流れ、器具、ルール説明


　12:30　グループ１の豆ピック開始


　12:45　MC会場アナウンス開始


　13:00　競技開始


　15:10　準決勝


　15:50　ワイルドカードくじ引き


　16:00　決勝


　16:20　結果発表、表彰式


　16:50　スペシャルゲストとのエキシビジョンマッチ


　18:00　終了、完全撤収


　　*各セクション、時間厳守でお願いいたします。

【競技内容】


　＜指定＞


　ORIGAMI ドリッパー、コーヒー豆、水（有馬の天然水）



　＜持ち込み可能＞


　ORIGAMI ドリッパー、スケール、ケトル（コンセントを使用しないものに限る）、グラインダー


　（手動に限る）、*抽出補助器具（Paragon etc..）



　＜会場に準備されているもの＞


　ORIGAMI ドリッパー（磁器製とAir）、EKグラインダー、ケトル、サーバー、ペーパーフィルター


　（円すい型とウェーブ型）、カッピングボウル、ドリッパー受け


　　*抽出補助器具を持参される場合、器具の管理はご自身でお願いいたします。



　＜ルール＞


　・リハーサルはなし。


　・準備時間5分、競技時間5分。150ml以上の液体を提供。


　・ジャッジ3名で指差し（カッピングジャッジ）多数決で勝敗を決定。


　・参加者申し込みの終了後、数日後にルールブックをメールでお送りします。



【賞品】


　豪華賞品あり


　スペシャルゲストとのエキシビジョンマッチあり



【注意事項】


　準備の関係上、出場キャンセルの場合は2日前までにshop-origami@k-aijp.com宛にご連絡くださ　　


　い。当日キャンセルの場合は参加費の返金をいたしかねます。



【主催】


　ORIGAMI Japan（株式会社ケーアイ）


　下記リンクより参加者申し込みをお願いいたします。


　※募集人数に達し次第、申し込みを終了しますのでご了承ください。



＜チケット購入サイト＞


　https://origamicup2024.peatix.com(https://peatix.com/event/4628318/view)



＜ORIGAMI CUP TOKYO 2023大会レポート＞


　https://origami-kai.com/blogs/special-feature/origami-cup-tokyo-2023-report


　https://www.youtube.com/watch?v=b37YoZQeEjY&t=1s(https://www.youtube.com/watch?v=b37YoZQeEjY&t=1s)



＜ORIGAMI CUP TOKYO 2024大会レポート＞


　https://origami-kai.com/blogs/special-feature/origami-cup-2024-toki-gifu-report