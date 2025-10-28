直営スポーツ施設は70店舗の大台へ。コパンスイミングスクール塚口が2025年３月にNEW OPEN。

株式会社コパンコパンスイミングスクール塚口 施設外観

中部・関西地域でスポーツクラブおよびスイミングスクールを展開する株式会社コパン（本社：岐阜県多治見市、代表取締役社長： 市岡史高）は、令和７年３月１日に兵庫県尼崎市で「コパンスイミングスクール塚口」を新たにオープンしました。

本施設は、明光株式会社様が長年運営されてきた「塚口スイミングスクール」を、株式会社コパンが事業譲受する形で開設したものです。

コパンスイミングスクール塚口

【開業日】2025年３月１日

【場所】兵庫県尼崎市南塚口町1-8-23（旧：塚口スイミングスクール）

【施設内容】屋内プール、プールギャラリー、体操場、ロッカールーム

【事業内容】スイミングスクール

【HP】https://www.copin.co.jp/shop/tsukaguchi/index.html(https://www.copin.co.jp/shop/tsukaguchi/index.html)

今後の展開

屋内プールプールギャラリー

株式会社コパンは、今後も事業承継を中心に、施設・事業オーナー様の想いと、地域の皆様の

健康と成長の場を引き継ぎながら、事業拡大を進めてまいります。