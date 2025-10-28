「消防フェスティバル四街道２０２５」を開催します

四街道市役所

令和７年１１月８日（土）・ ９日（日）、「消防フェスティバル２０２５」を四街道市立中央小学校にて開催します。

消防フェスティバルでは、放水体験やロープ渡り体験などの体験型アトラクション、市内中学・高校吹奏楽部による演奏や、誰でも参加できるビンゴ大会など、大人から子どもまで楽しめるイベントが盛りだくさんです。また、フォトスポットコーナーでは、消防車両のほか、警察車両や民間緊急車両、はたらく車など、たくさんの車を展示いたしますので、お友達やご家族などとご一緒に、ぜひご来場ください。

■日 時

令和７年１１月８日（土）・９日（日）１０時～１４時（雨天中止）

■場 所

四街道市立中央小学校グラウンド

■内 容

・ステージコーナー

《１１月８日》 千葉敬愛高等学校 ダンス部

四街道西中学校 吹奏楽部

千葉市消防局防災ヘリ飛行＆ホイスト救助展示

ハピネスダンススクール（四街道教室）

四街道舞謳歌

ビンゴ大会

《１１月９日》 四街道吹奏楽団

四街道ダンスクラブ

千葉敬愛高等学校 バトン部

みんなで大実験

四街道高等学校 吹奏楽部

ビンゴ大会

・他にも、ヨーヨー風船配布や煙体験、放水体験、車両乗車コーナー、ＳＤＧｓブースなど親子で楽しめるブースを多数設けています。

■その他

・上記各コーナーの実施内容は予定であり、変更する可能性もあります。

・災害出動時など、消防車両及び防災ヘリによる訓練展示ができない場合があります。

・はしご車搭乗体験については、車両の大規模整備のため実施しません。