【沼チーズスマッシュバーガー～世界のチーズから～】11/1(土)販売開始！

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：藤田建）が運営する「肉バル GABURICO 大宮店」「ビストロバンビーナ 名駅店」にて、2025年11月1日(土)～2026年2月28日(土)の期間限定で、『沼チーズスマッシュバーガー～世界のチーズから～』を販売いたします。

●話題沸騰中！『沼チーズスマッシュバーガー』とは？

パティを強く押し潰して焼き上げる“スマッシュ製法”で、カリッとした表面とジューシーな肉汁を閉じ込めた絶品バーガー！さらに、完成したバーガーを半分にカットし、その断面をとろ～り濃厚チーズを豪快に流し込んだ熱々の鉄板で“2度焼き”！肉の旨みと焦がしチーズの香ばしさが絡み合う、

未体験の食感とコクに、思わず声が出る！

あなたもこのチーズの沼に落ちてみませんか？

●『沼チーズスマッシュバーガー～世界のチーズから～』

イタリア・フランス・日本をテーマにした個性豊かなスマッシュバーガーもご用意しております！

鉄板に流し込んだとろけるチーズに、カリッと焼いたスマッシュパティと世界の美食エッセンスを重ねれば、そこはもう世界のチーズグルメ旅。

旅するように味わえる、贅沢バーガー体験をぜひ。

■沼チーズスマッシュバーガー～マルゲリータ（イタリア） 2,200円(税込)

鉄板でとろける、とろ～り“チーズの海”に、肉×バジル×トマトがスマッシュダイブ！

ピザ派もバーガー派も、これはもう沼。

■沼チーズスマッシュバーガー～黒トリュフ（フランス） 2,200円(税込)

噛むたびに広がる、チーズのコクとトリュフの香りのマリアージュ。

これはもう、チーズと香りの“高級沼”。

■沼チーズスマッシュバーガー～抹茶チーズ（日本） 2,200円(税込)

鉄板でじゅわっと広がる、とろける抹茶チーズ。

スマッシュパティに絡みつくのは、抹茶のほろ苦さ × チーズのコクという、意外性と相性の極み。

【商品概要】

■商品名/価格

「沼チーズ スマッシュバーガー～プレーン」1,980円(税込)

「沼チーズ スマッシュバーガー～マルゲリータ（イタリア）」2,200円(税込)

「沼チーズ スマッシュバーガー～黒トリュフ（フランス）」2,200円(税込)

「沼チーズ スマッシュバーガー～抹茶チーズ（日本）」2,200円(税込)

■販売期間

2025年11月1日(土)～2026年2月28日(土)

※本商品は予告なく終了する場合がございます。

【提供店舗】

肉バルGABURICO

▼ご予約はこちらから

大宮店：https://store.gosso.co.jp/detail/gaburico_omiya/(https://store.gosso.co.jp/detail/gaburico_omiya/)

ビストロバンビーナ

▼ご予約はこちらから

名駅店：https://store.gosso.co.jp/detail/bambina_meieki/(https://store.gosso.co.jp/detail/bambina_meieki/)

【会社概要】

会社名：GOSSO株式会社

本社：〒150-0024 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者：代表取締役 藤田 建

設立：2005年12月

電話番号：03-6316-8191（代表）

URL：http://www.gosso.co.jp/

事業内容：飲食店(居酒屋/焼肉/麺/スイーツ)の経営/企画/運営、プロデュースおよびFC展開