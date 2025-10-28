宿泊業向け『施設集客実践マニュアル -新規獲得からリピーター化まで、すぐに使える施策一覧- 』を無料公開

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、このたび、宿泊業の皆様向けに『施設集客実践マニュアル -新規獲得からリピーター化まで、すぐに使える施策一覧- 』を無料で公開いたしました。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202510hotelmanual

宿泊施設・ホテル経営者・支配人の皆様へ

本資料は、宿泊業における集客施策をデジタルとアナログの両面から体系的に整理したガイドです。

競争が激しい市場で新規ゲストを獲得し、リピーターを育てていくためには、オンラインとオフラインを組み合わせた複合的なアプローチが欠かせません。

本資料では、集客施策を6つのカテゴリに分類し、それぞれの具体的な取り組み事例をご紹介しています。日々の集客を改善・強化したい宿泊施設・ホテルの経営者・支配人の方々が、自施設に最適な施策を見つけるきっかけとなる内容です。

今すぐ資料をダウンロードいただき、貴施設の集客力向上にお役立てください。

資料の一部をご紹介

■STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

サービスサイト：https://storepad.jp/(https://storepad.jp/hotel)hotel(https://storepad.jp/hotel)

ご導入事例： https://storepad.jp/case

■会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/ (https://ixyas.co.jp/)