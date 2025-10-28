オンライン・アクティビティイベント「Vitality Run&Walk Challenge」開始から５周年で完走・完歩者数は累計100万人を突破

株式会社ラントリップ

株式会社ラントリップ（代表取締役 大森 英一郎、以下「ラントリップ」）が主催するオンライン・アクティビティイベント「Vitality Run＆Walk Challenge（以下「VRWC」）」は2025年10月に開始5周年を迎え、2025年8月の開催で完走・完歩者数が累計100万人を突破しました。VRWCは、住友生命保険相互会社（以下「住友生命」）が特別協賛として支援しています。

VRWCとは

VRWCは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響で多くのスポーツイベントが中止となる中、ソーシャルディスタンスを保ちながら健康増進に取り組むことができるオンライン型のランニング・ウォーキングイベントとして、2020年10月にスタートしました。当初は毎月第4土曜日に開催していましたが、参加者の声を反映し、現在は原則毎月第4金曜日から月曜日までの4日間に拡大。全国どこからでも「無料」で「好きな場所」で参加できる仕組みを整え、より多くの方に運動機会を提供しています。

参加者はRuntripのスマートフォンアプリ、並びにVRWCの専用サイトから申し込みを行い、ラン（5km/10km/ハーフマラソン）やウォーク（4km/10km/15km）から好きな距離を選択できます。運動習慣のある方だけでなく、これから始めたい方や運動不足を解消したい方でも気軽に参加可能です。また、住友生命「Vitality」の会員は、VRWCの完走・完歩証を提出することでVitalityポイントを獲得することができます。

アフターコロナの現在も幅広い層にご参加いただいており、完走・完歩者数は累計100万人を突破。2025年10月からは一部ウォーキング種目の距離を変更※１し、さらに11月・12月には特別企画を予定しています。今後も、毎月開催される日本最大級のオンライン・アクティビティイベントとして、参加者の輪を広げていきます。



※１：ウォーキング種目 旧：５km⇒４km

イベント概要

主催：株式会社ラントリップ

特別協賛：住友生命保険相互会社

開催日：原則毎月第４金曜日～月曜日

開催場所：参加者の好きな場所

参加費：無料

種目・距離：

ラン：5km / 10km / ハーフマラソン

ウォーク：4km / 10km / 15km

参加方法：専用サイト（https://vrwc.runtrip.jp/）から申込み

※ラントリップ会員登録が必要です（どなたでも参加可能）。

株式会社ラントリップについて

ラントリップは「もっと自由に、楽しく走れる世界へ。」をビジョンに掲げ、ランナー向けのスマートフォンアプリ「Runtrip」においてSNSやイベント、オンラインコンテンツやオリジナルアイテムの販売等を通じて、ランニングにおける多様なモチベーションを提供しています。

さらにRuntripアプリでは、アプリ上で走行距離を計測したり、各種ウェアラブルウォッチと同期することで「Runtripマイル」が貯まります。貯まったマイルは、毎週抽選で無料カフェチケットが当たるチャンスがあるほか、Runtrip Storeで使えるクーポンや、Runtripが展開するランニングステーションの無料利用チケットとも交換可能です。

走る場所や仲間との出会いを大切にし、「もっと自由に、楽しく走りたい」という想いを持つ方々に、新しいランニング体験を提供し続けています。