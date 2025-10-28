わずか3クリックで広告運用を最適化。AIエージェント「PromoBrain」を提供開始
企業のデジタルマーケティングのインハウス化支援を手がける株式会社PromotionInHouse（本社：東京都港区六本木2-3-5、代表取締役：別府大樹）は、 広告運用に特化したAIエージェント「PromoBrain（プロモブレイン）」のサービス提供を2025年10月26日より開始しました。
■PromoBrainとは？
PromoBrainは、各広告プラットフォーム（Google・Meta・X・Yahoo!など）とAPI連携し、わずか3クリックで広告運用の改善案を自動生成するAIエージェントです。
専門知識を持たない担当者でも、エキスパート級の分析・最適化を実現できるよう設計されています。
■企業が抱える課題を解決
「データを分析できる人が少ない」
「改善策が出せない」
「日々の最適化が追いつかない」
こうした課題を抱える企業が増え続けています。
PromoBrainは、運用歴15年以上の広告エキスパートの思考プロセスをAIが再現。業種や媒体を問わず、最適化の“型”を瞬時に提示します。
■PromoBrainの主な特徴
あらゆる業界・業種の広告運用データを学習運用歴15年以上のエキスパート広告運用者のノウハウ（ブレイン）を再現します。広告プラットフォームを横断した日々の最適化プランを自動設計期間を指定するだけで改善提案を表示することができます。
PromoBrainは次のようなアウトプットを生成します。
・全体サマリー（デイリーレポート／トレンド／キャンペーン別パフォーマンス）
・詳細最適化提案（短期的課題／中長期リスク／改善アクション）
これにより、エキスパート運用者レベルの“根拠ある提案”を自動で導き出します。
※本サービスはβ版として提供を開始し、今後、複数媒体とのAPI接続を拡充した正式版のリリースを予定しています。
■このような企業におすすめ
・インハウス（内製）で広告運用を行っている企業
・これからインハウス（内製）での広告運用を検討している企業
・広告代理店を利用しているが、より高い成果改善を目指す企業
■利用方法
株式会社PromotionInHouseが提供するインハウス化支援サービスと組み合わせてご利用いただけます。詳細はお問い合わせください。
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社PromotionInHouse
お問い合わせフォーム：https://promotioninhouse.com/#contact