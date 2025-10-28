ありそうでなかった！頭皮ケアとヘアケアが同時にできる時短サロントリートメント『DEMI DO（デミドゥ）スパトリ』全国の取り扱いサロンにて展開中

日華化学株式会社

美容室向け化粧品の総合メーカー日華化学株式会社 デミ コスメティクス（所在地：福井県福井市、代表取締役社長：江守 康昌）は、40年以上もの専門研究を重ね、頭皮と髪の最新技術を応用したスカルプケアブランド「DEMI DO（デミドゥ）」より、頭皮ケアとヘアケアが同時にできる時短サロントリートメント『スパトリ』を全国の取り扱いサロンにて展開中。植物エキスや「和」の天然素材配合のうるおいに満ちたトリートメントに頭皮と髪を丸ごと浸す『スパトリ』。手軽で確実なスカルプケアを実現するDEMI DO（デミドゥ）だからこそ叶う、たった10分で健やかな頭皮と美しい髪へ導き、贅沢にいたわるサロントリートメントです。10月28日発売の女性誌「GLOW」12月号にて体験レポート掲載中。ぜひご覧ください。

女性誌「GLOW」12月号（10月28日発売）

■頭皮ケアとヘアケアを同時に叶える特徴成分 ※写真は全てイメージです

ふっくらハリのある頭皮に導く植物エキス（保湿成分）

地肌と髪をうるおいで包み込むとろみエマルジョン（保湿成分）

うるおいを保つ髪に導くダメージケア成分（毛髪補修成分）

髪にうるおいのヴェールを纏わせる「和」の天然素材（毛髪補修成分）

■毛髪ダメージを効果的に補修し、美髪へと導くテクノロジー

■DEMI DO（デミドゥ）について

デミ コスメティクス設立から40年、真剣に地肌と髪に向き合い、専門研究を重ねた集大成として、全ての知識・技術を集結し開発したスカルプケアブランド。

健康的な地肌と髪を構成するために重要な『地肌ケア』『めぐり』に着目し、それぞれの根本原因を追究。医薬部外品には悩み別の有効成分を配合し、悩みにダイレクトアプローチすることで目指す手ごたえを叶えます。毎日地肌をケアすることが「なりたい未来」に導くことの啓蒙と、幅広い年代の方へスカルプケアの習慣化を提案し、ブランドコンセプトである「一生、この髪とあそぼう」の実現を目指します。バスルームを彩るカラフルなデザインと、手軽で簡単に毎日続けられるラインナップで、DEMI DOは毎日のシャンプーを進化させてまいります。

【 デミコスメティクスについて 】

繊維加工の分野で培ってきた「洗う」「染める」「整える」といった技術を、同じ”繊維”である毛髪に活かすことにより誕生したのがデミ コスメティクスです。「髪を科学する」をコンセプトに、40年以上にわたり毛髪科学を裏付けとする研究開発を行い、独自性のある商品を製造・販売する美容室向け化粧品の総合メーカーです。各専門機関との共同研究や特許取得にも積極的に取り組んでいます。

