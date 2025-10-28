こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ご褒美ディナーにぴったり！芳醇なえびの旨味が広がる濃厚ソースを使用した「海老クリームハンバーグ」が新登場
同日より大人気の「オニオングリルハンバーグ」と「チリハンバーグステーキ」の増量verも登場
当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。
このたび新登場する「海老クリームハンバーグ」は、芳醇なえびの風味と濃厚でクリーミーなソースが織りなす贅沢な「えびクリームソース」をたっぷりとかけたハンバーグメニューです。えびの旨味を存分に引き出し、春菊のほろ苦さをアクセントに加えることで、味わいに深みと奥行きをもたせました。仕上げにあらびきブラックペッパーをひと振りし、特別感あふれる一皿に仕上げています。ジューシーなハンバーグにソースをたっぷり絡めてお召し上がりください。
副菜は、アヒージョソースで旨みをプラスしたお豆とコーン、素材の甘みがアクセントのさつまいものオニオンソース、さっぱり仕上げたにんじんと紫キャベツのラペです。
自宅でのご褒美ディナーや特別な日の食事にぴったりの、プレミアムなハンバーグをぜひお楽しみください。
また、同日より人気の「オニオングリルハンバーグ」と「チリハンバーグステーキ」の増量verが登場します。糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養基準はそのままに、通常の約1.5倍の大きさのハンバーグを使用したボリューム満点の一品です。
がっつり食べたいときや、疲れた日の背徳メニューとしてもぜひお召し上がりください。
◾️新商品概要
商品名：海老クリームハンバーグ（通常料金＋250円）
発売日：10月28日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/995
栄養価：
・カロリー 525kcal
・たんぱく質 21.2g
・糖質 21.9g
・脂質 38.1g
・塩分 2.5g
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
※レンジ加熱時に容器のふたを必ず3～4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
商品名：【増量】オニオングリルハンバーグ（通常料金＋350円）
発売日：10月28日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/994
栄養価：
・カロリー 549kcal
・たんぱく質 27.5g
・糖質 24.3g
・脂質 36.7g
・塩分 2.5g
「もっと量を味わいたい」という声にお応えし、人気のオニオングリルハンバーグがボリュームアップ。 ふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、玉ねぎの甘みと旨みを凝縮した特製ソースを絡めました。 通常の約1.5倍サイズで容器いっぱいに広がるハンバーグは、ひと口ごとに肉の旨みがじゅわっと広がり、最後までしっかりとした食べ応えを楽しめます。 副菜は、マヨネーズで和えた枝豆コーンサラダ、卵入りのポテトサラダ、風味豊かなほうれん草ソテーです。
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
※レンジ加熱時に容器のふたを必ず3～4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
※加熱環境により温まり方に差が出る場合があります。必要に応じて10秒ずつ追加加熱してください。
商品名：【増量】チリハンバーグステーキ（通常料金＋350円）
発売日：10月28日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/993
栄養価：
・カロリー 542kcal
・たんぱく質 25.3g
・糖質 26.5g
・脂質 36.1g
・塩分 2.5g
お客様の「もっとボリュームが欲しい」という声にお応えして、人気のチリハンバーグがさらに満足感アップ。肉汁をギュッと閉じ込めたハンバーグに、ピリッと辛みの効いた特製チリソースを絡めました。 通常の約1.5倍サイズで容器いっぱいに広がるハンバーグながら、栄養バランスはナッシュ基準内で安心です。 副菜の美味しさもそのままに、彩り野菜、そら豆のポテトサラダ、なすのバジルソースをご用意しております。
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
※レンジ加熱時に容器のふたを必ず3～4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
※加熱環境により温まり方に差が出る場合があります。必要に応じて10秒ずつ追加加熱してください。
◼️nosh’s シェフのこだわり
当社のお弁当は、管理栄養士と専属のシェフが共同で開発を行っています。糖質・塩分に配慮し健康を第一に考え、また見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも食生活を楽しんでいただくために、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでいます。和食、中華、フレンチなど、様々なジャンルのシェフがいるため、幅広いお食事をお届けすることが可能です。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
