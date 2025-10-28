こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【横浜市立大学】日本における妊娠糖尿病女性の産後糖尿病スクリーニング率は3割にとどまる
～レセプトデータを用いた初の報告～
横浜市立大学医学部公衆衛生学の後藤温教授、同公衆衛生学・産婦人科学 吉岡俊輝医師（博士課程3年）らの研究グループは、妊娠糖尿病＊１を経験した女性に対する産後糖尿病スクリーニングの実施状況について、日本の大規模レセプトデータ＊２を用いて解析しました。その結果、産後6～12週に推奨される75g経口ブドウ糖負荷試験（75g OGTT）＊３の受検率は約30％にとどまり、産後1年までに受検した女性を含めても約65％に留まることが明らかになりました。さらに、分娩施設と妊娠糖尿病が管理されていた施設が異なる場合には受検率が低下するなど、医療連携や体制の違いが受検行動に影響する可能性が示されました。
本研究成果は、日本における妊娠糖尿病既往女性の産後糖尿病スクリーニング率の実態を初めて明らかにしたものであり、今後、効果的なスクリーニング推進策や政策立案に活用されることが期待されます。
本研究成果は、国際学術誌「BMJ Open」に掲載されました（2025年10月6日）。
研究成果のポイント
我が国における妊娠糖尿病既往女性に対する産後の血糖スクリーニングの受検率を初めて示した。
2012～2020年度において、妊娠糖尿病既往女性における産後6～12週での血糖スクリーニング率は28.7%（654人/2,282人）であった。
6～12週の推奨期間外に75g OGTTを受検している女性が多く、より柔軟な検査計画のニーズの存在が示唆された。
産科・内科間の連携強化により、産後の血糖管理に関する計画を妊娠中から定めるとともに、妊娠中から患者教育を行うことが重要である。
研究背景
妊娠中に血糖値が高くなる妊娠糖尿病は、妊娠の約7～9％に見られる比較的頻度の高い病気です[1]。妊娠糖尿病の多くは出産後にいったん改善しますが、その後の人生で2型糖尿病を発症するリスクが7～10倍と非常に高くなることが知られています[2,3]。実際に、出産後すぐの時点で、もしくは数年以内に糖尿病やその前段階の状態を発症する女性も少なくないことから、出産後早い時期に血糖値の検査を行い、リスクのある人を早期に発見して生活習慣改善や治療につなげることが重要です。このため、産婦人科診療ガイドライン「産科編2023」では、妊娠糖尿病であった女性に対して、産後6～12週に75g OGTTを行うことを推奨しています[4]。しかし、日本における出産後の75g OGTTの実施状況については、これまで十分に調べられていませんでした。
研究内容
全国の健康保険組合のレセプトデータ（JMDC Claims Database）＊４を用いて、妊娠糖尿病を経験した女性が出産後6～12週の推奨期間に75g OGTTをどの程度受けているのかを調べました。対象は2012～2020年度に出産した2,282人の女性です。その結果、産後6～12週の推奨期間に検査を受けた人は28.7%にとどまりました。また、2012年度から2020年度にかけてその割合は増加傾向にありましたが、最も高かった2020年度においても、33.2%（181人/546人）にとどまりました。（図1）
解析対象期間を産後4週から1年以内に拡大すると受検率は65％近くに高まりましたが、依然として3人に1人以上は検査を受けていませんでした。さらに、分娩施設と妊娠糖尿病を管理した施設が異なる場合には、同じ施設で管理された場合に比べて受検率が低いことも分かりました。
また、妊娠糖尿病既往女性の産後の血糖管理を推進するために2020年度から国が新たに導入した、「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2」＊５という財政的インセンティブの算定率は13％と低く、制度がまだ十分に活用されていない実態も明らかになりました。
