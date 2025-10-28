¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
freeeÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷CHRO ÀîÀ¾¹¯Ç· Ãø¡¢¡Öfreee À®Ä¹¤·¤Þ¤¯¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡×¤ò11·î18Æü¤ËÈ¯Çä¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦Á´¹ñ½ñÅ¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤â³«»Ï
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¿ôÌó20ÇÜ¡¦¾å¾ì»þ¤«¤é¤ÎÇä¾å7ÇÜÄ¶¤Ê¤É¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤¿ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷CHROÀîÀ¾¹¯Ç·¤¬¼¹É®¤·¤¿freee¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ÂÍÑ½ñ¡Öfreee À®Ä¹¤·¤Þ¤¯¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡×¡ÊÈ¯¹Ô¸µ¡§ÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤¬11·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Amazon¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦Á´¹ñ½ñÅ¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤â³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÀîÀ¾¹¯Ç· Ãø¡Öfreee À®Ä¹¤·¤Þ¤¯¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡×¤ÎÆÃÄ§
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¾å¾ì¤Î½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½¾¶È°÷µ¬ÌÏÌó100Ì¾¤Î»þ´ü¤Ëfreee¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¸½ºßÌó2,000Ì¾µ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿freee¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÉôÌçÁ´ÈÌ¤òÅý³ç¤¹¤ëÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¤¢¤ëÀîÀ¾¹¯Ç·¤¬¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä¿Í»ö¡¦ÁíÌ³Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢freee¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
freee¤Ç¤Î¡Ö1¢ª10¡×¤È¡Ö10¢ª100¡×¤Î¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¥Õ¥§ー¥º¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤«¤é¥æ¥Ëー¥¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤ä¡ÖÍýÁÛ¥É¥ê¥Ö¥ó¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¢ª»×¹Í¡×¡ÖHack Everything¡ú¡×¡Ö¤¢¤¨¤Æ¶¦Í¡×¡Ö¥¸¥Ö¥ó¥´ー¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿ー¡×¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«¤Î¡Öfreee¸ì¡×¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥«¥ë¥Á¥ãー¿»Æ©¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æfreee¤¬¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¦Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦Á´¹ñ½ñÅ¹¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
AmazonÍ½Ìó¥Úー¥¸URL¡§https://amzn.to/48P7H6e
¢£ ËÜ½ñ¤Î¹½À®
½ø¾Ï¡§¤½¤â¤½¤âfreee¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¡©
Âè1¾Ï¡§ËÜµ¤¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¤Û¤É¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
Âè2¾Ï¡§¡ÖÀ®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
Âè3¾Ï¡§freee¤Î¡ÖºÎÍÑ´ð½à¡×
Âè4¾Ï¡§¡ÖÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¤Ï´ë¶È¤ÎÇØ¹ü
Âè5¾Ï¡§¡ÖÇ®¶¸¡×¤òÅÁÇÅ¤µ¤»¤ë¥Áー¥à
Âè6¾Ï¡§¡ÖÀ¸»ºÀ¡×¤¬ºÇÂç²½¤¹¤ë¿¦¾ì
¢£ ½ñÀÒ¾ðÊó
½ñÀÒÌ¾¡§freee À®Ä¹¤·¤Þ¤¯¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿
Ãø¼ÔÌ¾¡§ÀîÀ¾¹¯Ç·
È¯¹Ô¸µ¡§ÂçÏÂ½ñË¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î18Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
Äê²Á¡§ËÜÂÎ1600±ß¡ÜÀÇ
ISBN¡§978-4-479-79835-4
¥Úー¥¸¿ô¡§256¥Úー¥¸
¢£Ãø¼Ô¡¦ÀîÀ¾¹¯Ç·¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃê¾ÝÅª¤Ê³µÇ°ÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¼«¿È¤ò´Þ¤á¤¿Á´½¾¶È°÷¤¬¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Àï¶ìÆ®¡¢¼·Å¾È¬ÅÝ¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òÁÈ¿¥ÀïÎ¬¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÉ³²ò¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÊÑ³×¤òÃ´¤¦·Ð±ÄÁØ¤ä¿Í»öÃ´Åö¡¢¤½¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷CHRO¡¡ÀîÀ¾¹¯Ç·¡Ê¤«¤ï¤Ë¤·¡¦¤ä¤¹¤æ¤¡Ë
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼ÒÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷CHRO¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôºß³ØÃæ¤Ëµ¯¶È¤·¡¢°ÊÍè10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¡¢Áí¹ç·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡£2016Ç¯¤Ë¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø»²²è¡£¼Ò°÷¿ô¤¬Ìó100Ì¾¤ÎÀ®Ä¹½é´üÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÎÌó2,000Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÈôÌö¤ò¼çÆ³¡£2024Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÎ°è¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÂåÍýÅ¹³«Âó±Ä¶È¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤òÅý³ç¤¹¤ëÌò°÷¤Þ¤Ç¤òÎòÇ¤¡£»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤È¼Â¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±Û¤·¤¿¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿¡£2024Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÁÈ¿¥Ã´ÅöÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¿Í»ö¡¢ºâÌ³¡¢Ë¡Ì³¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÁÐÊý¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê»ëºÂ¤ÇÁÈ¿¥¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷CHRO¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤ÈÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤¬½é¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ ¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー21F
https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ähttps://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡Âç¶¶½á¡¡
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
AmazonÍ½Ìó¥Úー¥¸URL
https://amzn.to/48P7H6e