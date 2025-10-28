2025年10月28日

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社

GRESB 2025 セクターリーダー選出に関するお知らせ



ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社（以下、当社）が資産運用業務を受託しているDREAMプライベートリート投資法人（以下、「DPR」）は、2025年に実施されたGRESBリアルエステイト評価において、昨年に引き続き「アジア地域・非上場・総合型セクター」のセクターリーダーに選出されたことをお知らせいたします。

１．セクターリーダー選出について

「セクターリーダー」は、各地域・物件用途において、総合スコアが最も高い参加者（及びその点差が1点以内の参加者）に与えられる称号です。DPRは、「アジア地域・非上場・総合型セクター」における「セクターリーダー」へ2年連続で選出され、初選出された2020年以降４回目となります。

なお、「GRESB 2025」評価結果に関する詳細については、2025年10月２日付プレスリリース「『GRESB 2025』評価結果に関するお知らせ」をご参照ください。

２．GRESBについて

GRESBは、ミッションに従い、投資家が主導する組織であり、実物資産を対象として、標準化・検証された環境・社会・ガバナンス（ESG)データを資本市場に提供しています。2009年の創設以来、GRESBは世界の不動産・インフラ投資において最も優れたESGベンチマークの地位を確立してきました。投資先の選定にGRESBデータを活用する投資家メンバーは、現在約150機関となっています。

GRESBウェブサイト：https://www.gresb.com/nl-en/

3. 当社の取り組み

当社は、「不動産運用を通じて社会のWell-beingの最大化に貢献する」というパーパスを中核に捉え、「不動産運用の先駆者としてステークホルダーの一歩先のニーズに応え、経済・社会の持続的発展と地球環境の保全に貢献する企業であり続ける」というビジョンの下、サステナビリティに配慮した取り組みを推進してまいります。

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社 概要

本社：東京都千代田区平河町2丁目16番1号

事業内容：不動産ファンドの組成・運用及びアドバイザリー業務・コンサルティング業務

株主構成：三菱商事株式会社（100%）

代表者：代表取締役社長 萬野 雅史

設立：2004年10月15日

