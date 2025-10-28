【導入事例】株式会社ムダカラ、医療法人社団弘人会 中田病院様のEM CLOUD導入事例を公開しました

株式会社ムダカラ

エネルギーマネジメントシステム"EM CLOUD"を提供する株式会社ムダカラ（本社：東京都港区、代表取締役：田崎太郎、以下、当社）は、医療法人社団弘人会 中田病院（埼玉県加須市、以下、中田病院）に提供したEM CLOUDの導入事例インタビューを公開しました。中田病院様は2024年にEM CLOUDを導入しました。わずか数か月で、前年同月比6.3%の電力削減を達成されています。患者様の快適さを保ちながら省エネを実現した、同院の統括管理本部の高橋様にお話をうかがいました。

導入事例インタビューの詳細はこちら

→https://emcloud.enetoku-navi.com/consulting/nakada/

導入前の課題・悩み

省エネ対策については、ほとんど実施できていない状況でした。毎月の電力使用量や電気料金の推移を確認する程度にとどまっていたのです。

導入経緯と決め手

他社の空調制御システムについても検討していましたが、いずれも高額な初期投資が必要でした。一方、EM CLOUDは初期投資が不要という点が最大の魅力でした。

導入後の効果

前年同月との比較では、3月に6.3%、4月に2.4%、5月に5.8%の削減を達成することができました。

EM CLOUDについて

サービスサイト :https://emcloud.enetoku-navi.com/

EM CLOUDは、高圧電力利用施設の電力使用状況をリアルタイムで見える化。 業務用空調を自動制御し、施設全体の消費電力を最適化するエネルギーマネジメントシステムです。

電力使用状況の見える化、空調制御によるコスト削減、専属スタッフによる継続サポートという特徴があります。

導入施設数は120以上。物流倉庫や福祉施設、大学など、幅広い業種の企業様にご利用いただいています。

医療法人社団弘人会 中田病院について

＜法人概要＞

法人名：医療法人社団弘人会

所在地：埼玉県加須市元町6番8号

設立 ：1952年8月

事業内容：整形外科/内科/小児科など

コーポレートサイト：https://www.nakada-hp.com/

株式会社ムダカラについて

＜会社概要＞

会社名：株式会社ムダカラ

所在地：東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル7階

設立 ：2012年4月

代表者：代表取締役 田崎 太郎

事業内容：エネルギーマネジメント事業、節電・節水コンサルティング

コーポレートサイト：https://mudakara.co.jp/