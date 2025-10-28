「パチスロBLOOD＋ 二人の女王」が無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real」に登場！
株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2025年10月28日（火）より、サミー株式会社の「パチスロBLOOD＋ 二人の女王」アプリを配信いたします。
2016年にホール導入され、一撃1000Gの上乗せで度肝を抜いたあのART機を777Realで忠実に再現！
十字揃いの7絵柄が眩しい『パチスロBLOOD+ 二人の女王』は「不滅の純血統」をキャッチコピーに掲げており、A+ARTの基本システムをはじめ、様々な点で前作を踏襲！
中でも50%で1000Gor50Gの上乗せが決まる究極運命乗せ「DEAD or ALIVE」にアツくなれ！
懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！
【パチスロBLOOD＋ 二人の女王 アプリ概要】
・配信開始日：2025年10月28日（火）
・価格：無料（アイテム課金制）
・配信サイト
App Store
└https://itunes.apple.com/jp/app/id6754227904
※上記はスマートフォン専用のURLです。
Google Play
└https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0229
(C)2005 Production I.G・Aniplex・MBS・HAKUHODO (C)Sammy
「777Real」とは
・URL：https://app.adjust.com/q346tad
※上記URLはスマートフォン専用のURLです。
・公式サイト：https://www.777real.net/
・公式SNS：https://x.com/777Realofficial
「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。
アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。
この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど
様々な景品へ応募できます。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。