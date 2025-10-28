「パチスロBLOOD＋ 二人の女王」が無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real」に登場！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2025年10月28日（火）より、サミー株式会社の「パチスロBLOOD＋ 二人の女王」アプリを配信いたします。

2016年にホール導入され、一撃1000Gの上乗せで度肝を抜いたあのART機を777Realで忠実に再現！

十字揃いの7絵柄が眩しい『パチスロBLOOD+ 二人の女王』は「不滅の純血統」をキャッチコピーに掲げており、A+ARTの基本システムをはじめ、様々な点で前作を踏襲！

中でも50%で1000Gor50Gの上乗せが決まる究極運命乗せ「DEAD or ALIVE」にアツくなれ！

懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！

【パチスロBLOOD＋ 二人の女王 アプリ概要】

・配信開始日：2025年10月28日（火）

・価格：無料（アイテム課金制）

・配信サイト

App Store

└https://itunes.apple.com/jp/app/id6754227904

※上記はスマートフォン専用のURLです。

Google Play

└https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0229

(C)2005 Production I.G・Aniplex・MBS・HAKUHODO (C)Sammy

「777Real」とは

・URL：https://app.adjust.com/q346tad

※上記URLはスマートフォン専用のURLです。

・公式サイト：https://www.777real.net/

・公式SNS：https://x.com/777Realofficial

「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。

アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。

この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど

様々な景品へ応募できます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。