【11月4日（火）～】JR東日本びゅうダイナミックレールパック10周年キャンペーン開催します！～10年分の感謝をのせて～

列車と宿または日帰りプランを自由に組み合わせて申込みできる「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」は、2015年11月に本格的な鉄道のダイナミックパッケージ商品「JR東日本ダイナミックレールパック」として産声を上げました。その後、2022年3月に「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」にリニューアル、そして2025年11月にはサービス開始から10周年を迎えます。



そこで今回、これまでのご愛顧に感謝し、特典いっぱいの「10周年記念キャンペーン」を開催します。旅行好きスタッフおすすめの宿特集＆10周年記念プラン＋1万円OFFクーポンの配布、びゅうトラベル公式Instagramフォロー＆コメントキャンペーン、びゅうトラベルメルマガ登録キャンペーン、JRE POINTが当たる「10周年ありがとうキャンペーン」など、おトクに楽しめる企画をご用意いたしました。みなさまの旅がもっと自由で、もっと楽しくなるチャンスです。

１．キャンペーン概要

（１）キャンペーン名

JR東日本びゅうダイナミックレールパック10周年キャンペーン ～10年分の感謝をのせて～

（２）キャンペーン期間

2025年11月4日（火）～2026年3月31日（火）

（３）キャンペーン特設ページ

https://www.jre-travel.com/lp/drp/(https://www.jre-travel.com/lp/drp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=dp10th&utm_content=20251028)

※ページ公開日：2025年11月4日（火）11:00予定

（４）ロゴに込めた思い

JR東日本びゅうダイナミックレールパックの最大の特徴である 「列車」＋「宿」 のイラストで10周年であることを表現するとともに、ご愛顧いただいているお客さまへの感謝を届けたい、そんな想いをロゴマークに込めました。

２．１０周年記念特別企画！

（１）旅行好きスタッフ厳選のおすすめ宿特集＆10周年記念プラン！さらに1万円OFFクーポンプレゼント【先着利用順】

当社スタッフが実際に宿泊して「もう一度泊まりたい」と思った宿を厳選してご紹介。旅行好きスタッフイチオシの宿なのでご満足いただけること間違いなし！10周年記念プランのある宿も♪

さらに今回特別に、ご紹介した宿のプランをお申込みの際に使える1万円OFFクーポンを100枚配布。先着利用順なのでお申込みはお早めに！

■クーポン配布期間：2025年11月4日（火）～ なくなり次第終了

■対象利用期間：2026年11月4日（火）～３月31日（火）出発のご旅行分

■プレゼント内容：JR東日本びゅうダイナミックレールパッククーポン1万円OFF×100枚（対象施設のみ使用可）

■びゅうトラベルクーポンページ：https://www.jre-travel.com/coupon/(https://www.jre-travel.com/coupon/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=coupon&utm_content=20251028)

（２）びゅうトラベル公式Instagram開設！フォロー＆コメントキャンペーン - 10万円OFFクーポンプレゼント

JR東日本の旅行申込サイト「びゅうトラベル」が公式Instagramアカウントを開設！さらにダイナミックレールパック10周年とアカウント開設を記念して、「フォロー＆コメント」キャンペーンを実施します。びゅうトラベルアカウントをフォローしてコメントいただいた方の中から抽選で10万円OFFのクーポンが10名さまに当たります。

この機会にぜひびゅうトラベルのアカウントをフォロー＆コメントしてキャンペーンにご参加ください！

■キャンペーン期間：2025年11月4日（火）～11月30日（日）

■当選通知：2025年12月中旬頃

■対象利用期間：クーポンコード受取後～2026年３月31日（火）出発分のご旅行

■プレゼント内容：JR東日本びゅうダイナミックレールパック10万円OFFクーポン×10名さま

■Instagramアカウント：https://www.instagram.com/viewtravel_dp/

（３）駅たびコンシェルジュで「びゅうトラベルメルマガ」の新規会員登録キャンペーン - 5%OFFクーポン＆ノベルティプレゼント

キャンペーン対象の駅たびコンシェルジュでびゅうトラベルメルマガに新規会員登録していただいた方に、JR東日本びゅうダイナミックレールパックの「5％OFFクーポン」と「10周年記念ノベルティ」をプレゼント！ノベルティの配布はなくなり次第終了となります。5%OFFクーポンは先着利用1,000名さまとなりますので、お申し込みはお早めに！

■キャンペーン期間：～ 2026年3月31日（火）

■プレゼント内容：JR東日本びゅうダイナミックレールパック5%OFFクーポン＆10周年記念ノベルティ

■キャンペーン対象店舗：新宿（東口）、池袋、柏、川崎、横浜、立川、大宮、船橋、福島、仙台、山形、青森、盛岡、秋田、新潟、長野

※専用二次元コードからの新規会員登録が必要となります。詳しくはキャンペーン対象の駅たびコンシェルジュに設置の専用チラシをご確認ください。

（４）10周年×メルマガ会員50万人達成記念！「びゅうトラベルメルマガ」新規会員登録キャンペーン - 総額50万円分のクーポンプレゼント

JR東日本びゅうダイナミックレールパック10周年＆びゅうトラベルメルマガ会員50万人達成を記念して、抽選で総額50万円分のクーポンが当たるメルマガ登録キャンペーンを開催予定！

■実施期間：2025年11月10日（月）10:00～12月4日（木）18:00

■当選通知：2025年12月上旬頃

■プレゼント内容：JR東日本びゅうダイナミックレールパック（列車＋宿）で利用可能な割引クーポン

＜当選人数＞

・10万円OFFクーポン×1名さま

・3万円OFFクーポン×3名さま

・2万円OFFクーポン×5名さま

・1万円OFFクーポン×16名さま

・2,000円OFFクーポン×25名さま

＜お申込み期間＞クーポン配布日～2025年12月31日（水）

＜対象利用期間＞2026年1月5日（月）～1月31日（土） 出発分のご旅行

■びゅうトラベルメルマガ登録キャンペーンページ：

https://www.jre-travel.com/guide/mailmagazine/(https://www.jre-travel.com/guide/mailmagazine/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=e_zine&utm_content=20251028)

※キャンペーン詳細は2025年11月10日（月）10:00よりご確認いただけます。

（５）JRE POINTとのスペシャルコラボ！「10周年ありがとうキャンペーン」 - JRE POINT最大50,000ポイントプレゼント【要エントリー】

同じく今年で10周年を迎える「JRE POINT」とのスペシャルコラボ企画です。JR東日本びゅうダイナミックレールパック（「列車と宿」または「列車と日帰りプラン」）のご利用で、JRE POINT最大50,000ポイントが抽選で当たるキャンペーンを実施しています。旅行に行って、さらにJRE POINTが当たるかもしれないこの機会にぜひご参加ください。



■エントリー期間：2025年9月10日（水）～2026年3月31日（火）

■対象利用期間：2026年1月1日（木・祝）～３月31日（火）出発分のご旅行

■プレゼント内容：

【１等】20名さまにJRE POINT 50,000ポイント

【２等】100名さまにJRE POINT 10,000ポイント

■キャンペーンサイト：

https://www.jrepoint.jp/campaign/0061001649/(https://www.jrepoint.jp/campaign/0061001649/?utm_source=vts&utm_medium=press&utm_campaign=jrepoint&utm_content=prtimes_2025102801)

（６）この後もおトクな企画が登場！

「JR東日本びゅうダイナミックレールパック10周年記念キャンペーン」はこの後も、みなさまの旅を彩る特典やキャンペーンが登場します。最新情報はメルマガや公式サイト、SNSで随時公開しますのでそれぞれ登録・フォローしてお見逃しなく！

JR東日本びゅうダイナミックレールパックを使って、自分だけのオリジナル旅を！

■列車と宿、列車と日帰りプランがセットでおトク！

旅行のスタイルに合わせて、お客さまご自身で組み合わせが可能。

■最短、出発当日までお申込み可能。

JR東日本等の駅の指定席券売機にてきっぷを発券して出発！

■旅行・出張・ワーケーション、さまざまな旅にぜひご活用ください。

【取扱いサイト】

お申込み可能時間：4:00～23:40/年中無休

※システムメンテナンス等により変更になる場合がございます。

●びゅうトラベル

https://www.jre-travel.com/

●旅行情報サイト びゅうたび

https://www.viewtabi.jp/

●びゅうトラベル公式X

https://x.com/jreast_tour

●びゅうトラベル公式Facebook

https://www.facebook.com/jreast.tour

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

・びゅうサスティナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/