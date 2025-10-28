2025年10月28日（火）「LINEギフト」に新規オープン♪ジョイフルのデジタルお食事券が登場！

株式会社ジョイフル

　ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」を展開する株式会社ジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）は、「LINE」アプリで友だちや家族に様々なプレゼントを贈ることができる「LINEギフト」において、日本全国、約600店舗のジョイフルで使える「デジタルお食事券」の販売を開始いたしました。




　LINEギフトで販売する「デジタルお食事券」は、ジョイフル自慢の牛100％ハンバーグや、


ワンコインランチ、定食、デザート、そして期間限定メニューまで全メニューで使用OK！


お食事券は、500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円の全5パターンあり、お誕生日をはじめとした記念日の外食プレゼントや、お友だちへのプチプレゼント、自分へのご褒美ギフトなどシーンに合わせてお選びいただけます。


　どうぞこの機会に、ジョイフルのLINEギフトをご活用ください。



ジョイフル　LINEギフト内容



（1）「デジタルお食事券」500円


（2）「デジタルお食事券」1,000円（500円×2枚）


（3）「デジタルお食事券」2,000円（500円×4枚）


（4）「デジタルお食事券」3,000円（500円×6枚）


（5）「デジタルお食事券」5,000円（500円×10枚）




●有効期限は購入から5ヶ月となります。


●決済時にご利用いただける電子決済


・Pay Pay　


・各種クレジットカード　


・d払い


・au PAYかんたん決済　


・ソフトバンクまとめて支払い　



★詳細は下記の「ジョイフルのLINEギフトページ」をご覧ください！


https://mall.line.me/sb/387f5581(https://mall.line.me/sb/387f5581)




＜会社概要＞


・会社名 ：　　　 　株式会社ジョイフル


・本社所在地 ： 　　〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号


・代表取締役社長 ： 穴見　くるみ


・事業内容 ： 　　　ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等



ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けてまいりました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けてまいります。