こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 DESIGNART TOKYO 2025 に参加 ブリキのリデザイン展を開催
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、日本最大級のデザイン＆アートフェスティバル「DESIGNART
TOKYO 2025」（2025 年10 月31 日～11 月9 日、表参道から東京駅周辺の約100 か所で開催）に参加します。本年も、東京地区のイベントの一部として、兜町Keshiki 内ギャラリー「AA」にてブリキのリデザイン展を開催し、ブリキの新しい可能性を表現致します。
出展3 年目となる本年は、『造形思考』をコンセプトに掲げ、日本製鉄とインダストリアルデザイナーの米田充彦氏（ATSUHIKO YONEDA DESIGN 代表）がイベントを企画、お取引先企業のアーキテクトやインハウスデザイナーの方々とコラボレーションし、ブリキを素材とした創作活動を展開して参りました。本展覧会では、ブリキが持つ「輝度」「軽さ」に加えて、薄手の「加工性」を活かしたブリキの新たな可能性を志向した独創的な作品を展示します。
また、社会における脱炭素化のニーズの高まりを踏まえ、今回展示する作品は日本製鉄のGX スチール*1「NSCarbolex® Neutral*2」を採用したブリキで制作しており、パネル等でご紹介する情報と併せて、環境面での鉄のすぐれた特性にも触れることができる展覧会となっております。
11 月5 日および11 月7 日にはデザイナーズデーを設けて、創作活動にあたられた各社のデザイナー/アーキテクトの皆様と、作品や素材としてのブリキの可能性についてトークセッションを行います。
【日 時】2025 年10 月31 日（金）～11 月9 日（日）11:00～19:00（最終日は17:00 終了）
（入場無料）
【会 場】兜町Keshiki 内 "AA" 東京都中央区日本橋兜町6-5 兜町第6 平和ビルB1
（SR Coffee Roaster 1 階内階段下る）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000044029.html
【デザイナーズデー】11 月5 日（水）および11 月7 日（木） 17:00～19:00
11 月5 日（水）参加企業：株式会社オカムラ 様、株式会社日建設計 様
11 月7 日（金）参加企業：キヤノン株式会社 様、三菱電機株式会社 様
（ブリキのリデザイン展コンセプト）
〈2023 年〉缶の魅力、鉄のデザインの未来
〈2024 年〉住空間と鉄、食と鉄
〈2025 年〉造形思考
*1 GX スチール
鉄鋼メーカーによる追加的な（スコープ1 の）直接的排出削減行動による大きな環境負荷の低減があり、排出削減行動に伴う環境価値を一定のプレミアムとして経済価値化することを前提に、削減証書とともに供給する鋼材。
※GX スチールの定義についての詳細は、日本鉄鋼連盟「GX スチールガイドライン」を参照ください。
*2 NSCarbolex Neutral
日本製鉄が実施した追加性のある削減プロジェクトによるGHG（Green House Gas 温室効果ガス）排出削減量又はCO2 排出削減量を組織内でプールし、その削減量を任意の製品に配分して証明書と共に供給する鉄鋼製品であり、一般社団法人日本鉄鋼連盟が制定するガイドラインに準拠しています。
NSCarbolex Neutral を購入したお客様は、証明書に記載のGHG 排出削減量を、お客様が算定する組織レベルの排出量（GHG プロトコル Scope 3 category 1）からの控除及びお客様が算定する製品レベルでの上流排出量からの控除として報告することができると解釈しています。
■ブリキのリデザイン展2025 についての詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nipponsteel.com/product/sheet/pdf/blik_redesign.pdf
■NSCarbolex Neutral についての詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/neutral/
■DESIGNART TOKYO 2025 オフィシャルウェブサイトは下記をご覧ください。
https://www.designart.jp/designarttokyo2025/
問い合わせ先： https://www.nipponsteel.com/contact/
