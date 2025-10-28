池田屋ランドセル2027年モデルに新デザイン「neo」が登場。全87カラーを2026年1月下旬より販売開始。

株式会社池田屋

株式会社池田屋（本社：静岡市葵区、代表取締役社長：長岡和久、以下「池田屋」）は、2027年度ご入学向けモデルとして、新デザイン「池田屋ランドセル neo」全87カラーを2026年1月下旬より販売開始いたします。

人工皮革モデルは1,070ｇの軽量ボディ。従来の常識にとらわれない、自由な感性と発想から生まれた「池田屋ランドセル neo」。

洗練された軽やかさをまとう、池田屋ランドセルの進化形。

人気の半カブセモデルをリデザインした「neo」は、ランドセルの“顔”とも言えるカブセのデザインを、従来のストレート型からやわらかなアーチ型へと変更。

さらに、前ポケットのベルトを外すことで、よりシンプルでスタイリッシュな印象に仕上げました。

男の子着用モデル【池田屋ランドセル basic 防水クラリーノ カラーステッチ アースブルー×シルバー】女の子着用モデル【池田屋ランドセル neo 防水ベルバイオ カラーステッチ フェアリーピンクｘピンク】

従来のオーソドックスなデザインを継承する「basic」と、注目の新デザイン「neo」。

どちらも子ども思いの高い機能性を備え、背負いやすさ・耐久性・収納力はすべて同じ。2つのデザイン×87カラーの豊富なラインアップで、より個性や好みに合わせて“好きな色、好きなデザイン”のランドセルを自由にお選びいただけます。

■製品概要

- 製品名 ：池田屋ランドセル neo- 販売開始日 ：2026年1月下旬頃- 販売チャネル：池田屋全店舗、池田屋オンラインショップ- カラー展開 ：全87色- 重量 ：人工皮革モデル1,070ｇ前後、牛革モデル1,250ｇ前後

※詳細はこちら →https://www.pikachan.com/info/309

■池田屋ランドセル公式サイト

https://www.pikachan.com/