池田屋ランドセル2027年モデルに新デザイン「neo」が登場。全87カラーを2026年1月下旬より販売開始。
株式会社池田屋
人工皮革モデルは1,070ｇの軽量ボディ。従来の常識にとらわれない、自由な感性と発想から生まれた「池田屋ランドセル neo」。
男の子着用モデル【池田屋ランドセル basic 防水クラリーノ カラーステッチ アースブルー×シルバー】女の子着用モデル【池田屋ランドセル neo 防水ベルバイオ カラーステッチ フェアリーピンクｘピンク】
株式会社池田屋（本社：静岡市葵区、代表取締役社長：長岡和久、以下「池田屋」）は、2027年度ご入学向けモデルとして、新デザイン「池田屋ランドセル neo」全87カラーを2026年1月下旬より販売開始いたします。
人工皮革モデルは1,070ｇの軽量ボディ。従来の常識にとらわれない、自由な感性と発想から生まれた「池田屋ランドセル neo」。
洗練された軽やかさをまとう、池田屋ランドセルの進化形。
人気の半カブセモデルをリデザインした「neo」は、ランドセルの“顔”とも言えるカブセのデザインを、従来のストレート型からやわらかなアーチ型へと変更。
さらに、前ポケットのベルトを外すことで、よりシンプルでスタイリッシュな印象に仕上げました。
従来のオーソドックスなデザインを継承する「basic」と、注目の新デザイン「neo」。
どちらも子ども思いの高い機能性を備え、背負いやすさ・耐久性・収納力はすべて同じ。2つのデザイン×87カラーの豊富なラインアップで、より個性や好みに合わせて“好きな色、好きなデザイン”のランドセルを自由にお選びいただけます。
■製品概要
- 製品名 ：池田屋ランドセル neo
- 販売開始日 ：2026年1月下旬頃
- 販売チャネル：池田屋全店舗、池田屋オンラインショップ
- カラー展開 ：全87色
- 重量 ：人工皮革モデル1,070ｇ前後、牛革モデル1,250ｇ前後
※詳細はこちら →https://www.pikachan.com/info/309
■池田屋ランドセル公式サイト
https://www.pikachan.com/