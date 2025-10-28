ENEOS協賛「第27回全日本身体障害者野球選手権大会」がまもなく開幕！

ENEOS株式会社

ENEOS株式会社（以下「ENEOS」）が協賛する特定非営利活動法人日本身体障害者野球連盟（以下、 「JDL」）主催の「第27回全日本身体障害者野球選手権大会」が、11月1日（土）～2日（日）に全但バス但馬ドーム（兵庫県豊岡市）にて開催されますので、お知らせいたします。

本大会は、全国7ブロックの各予選を勝ち抜いた7チームが集い、名実共に障害者野球の日本一を決める大会です。この日のために厳しい練習を重ねてきた選手たちの織り成す懸命なプレーは、毎年多くの感動を生んでいます。ぜひ試合会場にお越しいただき、熱戦を繰り広げる選手たちに熱いご声援をお願いします。

ENEOSは、ENEOSグループの行動基準の一つである「市民社会の発展への貢献」のもと、今後も「野球競技」を通じたスポーツ振興および次世代育成を積極的に推進してまいります。

※「障がい者」は正しく音声変換されないことがあるため、「障害者」と表記しています。

＜大会概要＞

大会名

第27回全日本身体障害者野球選手権大会

開催日

2025年11月1日（土）～11月2日（日）

会場

全但バス但馬ドーム（兵庫県豊岡市）

大会形式

全国7ブロック※優勝7チームによるトーナメント形式

※（北海道・東北、関東・甲信越、中部・東海、東近畿、西近畿、中国・四国、九州）

入 場 料

無 料

JDL公式サイト

https://www.jdl.or.jp/

＜試合中継＞ JDL公式 YouTube チャンネル（https://www.youtube.com/@JDL-r5f） 試合はインターネットでライブ配信の予定です。詳細は、JDL公式サイトをご確認ください。

以 上