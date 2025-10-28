冬の訪れを告げる“上海蟹”が登場　濃密な蟹味噌が香る姿蒸しや、旨味を閉じ込めたあんかけおこげなど　あつあつの逸品で味わう中国料理「彩龍」『上海蟹フェア』

相鉄ホテル株式会社蟹そのものの味を存分に楽しめる「上海蟹の蒸し物」バラエティに富んだ“上海蟹”メニューを楽しめるコース

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、中国料理「彩龍」にて、2025年11月1日（土）から2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で「上海蟹フェア」を開催いたします。

秋冬の味覚として食通に愛される“上海蟹”は、寒さが増すにつれて身が引き締まり、美味しさが最高潮になると言われており、濃厚で芳醇な蟹味噌やぎゅっと旨味が詰まった極上の蟹肉はこの時期にしか味わえないまさに旬の贅沢品。「彩龍」では、今年9月に料理長に就任した南が中国五大淡水湖のひとつとして景観の美しさでも著名な「太湖」産の上質な“上海蟹”を厳選し、その蟹肉を惜しげもなくふんだんに使用した特別メニューをご用意いたします。

素材本来の甘みと旨みが際立つ「上海蟹の姿蒸し」はもちろん、季節限定の「上海蟹コース」では、弾力ある海のコラーゲンを濃厚な蟹味噌ソースでじっくり煮込んだ逸品や、手作りの皮で新鮮な蟹肉と蟹味噌を包み、蒸籠でふっくらと仕上げる「小籠包」など、さまざまなスタイルの料理が楽しめます。さらに、上海蟹の味噌にエシャロット、生姜、鴨の塩漬け卵黄などを絶妙にブレンドした、自家製の“上海蟹味噌醤（ジャン）”を使用し、海鮮を加えて仕上げた特製あんを、香ばしいおこげにたっぷりと注いだ自慢の一品もご堪能いただけます。そのほか、契約農家「中台菜園」から直送される新鮮な国産中国野菜と旬の海鮮を使った一皿、芳醇な黒毛和牛と新生姜の香りが際立つ強火炒めなど、料理長 南のこだわりが随所に詰まった品々をお楽しみいただけます。

中国料理「彩龍」の新たな時代を切り開く新料理長 南がおもてなしの心を添えて贈る、“上海蟹”の魅力を最大限に引き出した期間限定メニューの数々。秋から冬にかけて、ここ「彩龍」でしか味わえない特別な美食を、ぜひこの機会にご賞味ください。

※「中台農園」：大自然に囲まれた千葉 北総の大地で、旬の中国野菜を惜しみない手間と良質な土で栽培している農園。

【中国料理 彩龍「上海蟹フェア」概要】

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/news/189/中国料理「彩龍」(3F)

■場 所：中国料理「彩龍」3F

■期 間：2025年11月1日（土）～2026年1月12日（月・祝）

除外日：12月24日(水)12月25(木)

2026年1月1日(木・祝)～1月4日(日)

■時 間：ランチタイム 月～金 11:30～15:30(最終入店14:30)

土日祝 11:30～16:00(最終入店15:00)

ディナータイム 月～土 17:30～22:00(最終入店21:00)

日祝 17:30～21:00(最終入店20:00)

■メニュー／料金：

＜上海蟹コース> 18,000円

・香港焼物と冷菜盛り合わせ

・海のコラーゲン姿煮込み 上海蟹ソース

・シェフのおすすめ海鮮と契約農家「中台菜園」よりこだわりの国産中国野菜の炒め

・上海蟹の蟹肉と蟹味噌入り小籠包

・黒毛和牛と新生姜の強火炒め

・上海蟹の蟹肉と蟹味噌のあんかけおこげ

・香港スイーツ

海のコラーゲン姿煮込み 上海蟹ソース黒毛和牛と自家製新生姜の強火炒め上海蟹の蟹肉と蟹味噌のあんかけおこげ

＜上海蟹の姿蒸し＞ 6,000円

＜上海蟹の蟹肉と蟹味噌入り小籠包＞600円（1個）

【中国料理「彩龍」料理長 南 暢（みなみ のぶ）】

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの開業とともに入社し、中国料理「彩龍」にて27年の経験を積む。2016年から2018年の毎年3か月間、香港・荃灣（ツェンワン）にある名店「陶源酒家（とうげんしゅか）」にて研修を重ね、本場にて卓越した技術を深く学ぶ。以降、毎年香港を訪れ、伝統に裏打ちされた技法と、香港の最先端の料理文化を吸収し、「彩龍」の料理に体現している。確かな技術と飽くなき探求心で、季節ごとの素材を生かし、唯一無二の一皿を届けている。また、『心』を何よりも大切にし、食べていただく方への思いや感謝、謙虚な気持ちを一皿一皿に込めている。

備考：

※記載料金には、サービス料、消費税が含まれます。

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。

※写真はイメージです。

【お客様からのご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 045-411-1188 (10：00～19：00）

URL： https://yokohama-bay-sheraton.jp/restaurants/sairyu/

