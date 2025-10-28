JRE POINT10周年の感謝をこめて「JRE POINT 全額ポイントバック祭り」を開催します！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：西野史尚、以下

「JR-Cross」）は、JRE POINT10周年の感謝をこめて、2025年11月1日から11月30日までの期間、「JRE POINT全額ポイントバック祭り」を開催します。

■「JRE POINT全額ポイントバック祭り」概要

キャンペーン期間中、JR東日本クロスステーションが運営する店舗・アキュアの自販機・施設にて、JRE POINTを使うと、抽選で500名さまにご利用分を全額ポイントバック！

また、期間中累計500ポイント以上利用すると、抽選で30名さまに「Suicaのペンギン ウォーターボトル」をプレゼント！キャンペーンの詳細はこちら(https://www.jrepoint.jp/campaign/0061001665/)をご覧ください。

・エントリー不要

・付与上限：10,000ポイント

※NewDaysアプリ内でクーポンに引き換えたJRE POINTは対象外です。

※本キャンペーンにおいて、重複当選はありません。

対象期間 ：2025年11月1日(土)～11月30日(日)

対象店舗 ：NewDays、いろり庵きらく、ベックスコーヒーショップ、

アキュアの自販機、エキュート、グランスタなど

対象店舗一覧は こちら(https://www.jr-cross.co.jp/cr/jre-point.html)

※一部対象外の店舗がございます。

※ジェイアール東日本都市開発が運営する「エキュート赤羽」も対象です。

当選発表について

・2026年1月下旬頃のポイント付与・賞品の発送をもって当選のご連絡とさせていただきます。

・付与ポイントの有効期限は2026年4月末までとなります。

・賞品はJRE POINT WEBサイトにご登録の住所に発送いたします。住所の登録誤り、転居先不明、長 期不在等の理由により賞品をお届けできない場合、当選は無効とさせていただきます。

■株式会社JR東日本クロスステーションについて

商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらくそば」「ベックスコーヒーショップ」や「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。