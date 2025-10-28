【本日公開】光文社3誌×『KASHIYAMA』の、女性のための″オーダー for Meプロジェクト″、第2弾は『CLASSY.』！

株式会社光文社

株式会社光文社(本社:東京都文京区、代表取締役社長・巴一寿)の月刊女性誌メディア『CLASSY.』『VERY』『STORY』の3誌は、株式会社オンワードパーソナルスタイルが展開するオーダーメイドの『KASHIYAMA』とともに、女性のための「オーダー for Meプロジェクト」を始動しました。『KASHIYAMA』のブランド8周年でもある、この25年秋に始まった本プロジェクト。「最高のオーダースーツをすべての人へ」というコンセプトのもと、光文社の『CLASSY.』『VERY』『STORY』３誌では、各誌がセレクトした生地をベースに、大型コラボレーションを実施中。誌面とウェブコンテンツを通じて、お呼ばれに記念日デート、子供の節目行事や大事なビジネスシーンで…女性たちが自信を持ちたい一日をきっかけに長く愛せる「自分だけの一着」を体験できる新たな取り組みを展開しています。

『STORY』から始まった、コラボレーション企画第2弾は、10/28発売の『CLASSY.』！『CLASSY.』2025年12月号より 撮影／須藤敬一 モデル／石川恋 ヘアメーク／小林未波（PEACE MONKEY） スタイリング／近藤和貴子 取材／北山えいみ 撮影協力／STELLAR WORKS Restaurant & Bar

10月1日発売の『STORY』に続き、10月28日発売の『CLASSY.』12月号では、「わたしだけの"オーダージャケット"、はじめてみた！」というテーマで、編集部がこだわり抜いたオーダージャケットを軸に、モデルの石川恋さんが友人の結婚式や彼との記念日デートなど、きれいめなシーン別コーデや着回しを紹介。店舗でのオーダー体験の様子も要チェックです。

コラボレーション企画第3弾は、『VERY』2026年1月7日発売号をぜひご覧ください！

■『KASHIYAMA』について

"オーダーメイドの民主化"を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツ価格は33,000円（税込）から、最短1週間でご自宅へのお届けを実現しています。全国にある68店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。 ウィメンズでは、スーツ以外に6アイテム25デザインから選べる高機能セットアップ「EASY」や、高品質なシャツ・ブラウスをラインアップしています。

『KASHIYAMA』サイトはこちら：https://kashiyama1927.jp/

■『CLASSY.』と『株式会社光文社』について

【『CLASSY.』とは】

キャッチコピー「人生もファッションも、一番悩むから一番楽しい」

結婚やキャリアに悩みながらも、「自分らしくオシャレも人生も楽しみたい！」

そんな20・30代女性のためのメディア

CLASSY.ONLINE●https://classy-online.jp/

Instagram●https://www.instagram.com/classy_mag_insta/

YouTube●https://www.youtube.com/@classy.channel2094

【株式会社 光文社】

1945年創業、2025年で創立80周年を迎える総合出版社。『JJ』、『CLASSY.』、『VERY』、『STORY』、『美ST』、『NAVY』、『bis』など、紙、デジタル、SNSの垣根を超えて、あらゆるライフステージの女性に寄り添うメディアを運営しています。雑誌づくりでは「読調（ドクチョー）」と呼ばれる読者やファンを対するインサイト調査を基に生み出される、深いコンテンツ作りが特徴です。また、インサイト調査は自社コンテンツ作りだけではなく、クライアント様の課題解決でもご定評をいただいています。

https://www.kobunsha.com/

～明日のあなたへ、ときめきを～