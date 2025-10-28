【Butteryららぽーと安城限定】3種の新作ビッグパイ「クリスマスミルフィーユ」11月1日より事前予約スタート！

株式会社ブラス

愛知県安城市「三井ショッピングパーク ららぽーと安城」1階の、バターにこだわる洋菓子店「Buttery（バタリー）」では、クリスマス限定の新作ビッグパイが3種類登場いたします。チョコレートをたっぷり使った『Christmasショコラミルフィーユ』と、甘酸っぱいいちごクリームの『Christmasフレーズミルフィーユ』、生クリームとカスタードクリームを贅沢に味わう『Christmasミルフィーユ』の事前予約期間は、11月1日（土）～12月10日（水）で、「Buttery（ららぽーと安城）」の電話・店頭にて承ります。数量限定販売のため、早めのご予約がおすすめです。また、11月1日（土）からは、秋限定『洋ナシと紅茶のミルフィーユ』も新発売となります。

【Buttery（ららぽーと安城）限定】クリスマスミルフィーユ

このたび、「Buttery（ららぽーと安城）」限定のクリスマスを彩る新作ビッグパイの事前予約が、11月1日（土）から開始となります。すべて15×15cmの「ビッグサイズ」で、通常サイズよりも倍以上大きいミルフィーユです。そのため、クリスマスパーティーやクリスマスケーキに代わるデザートにもぴったりです。

チョコクリームをたっぷり使った濃厚な『Christmasショコラミルフィーユ』は、ナッツ・ドライフルーツ・クリスマスオーナメントで華やかな仕上がりに。いちごクリームを詰めた『Christmasフレーズミルフィーユ』は、パイ生地に生クリームとカスタードクリームを合わせたクリームを贅沢に絞り、フレッシュないちごをあしらいました。甘酸っぱいいちごと軽やかなクリームが相性抜群です。『Christmasミルフィーユ』は、生クリームとカスタードクリームを合わせたクリームが存分に味わえる看板商品「ミルフィーユ」のクリスマスデコレーションです。パイのサクサク食感も魅力の1つ。

受取期間は12月20日（土）～12月25日（木）となりますので、早めの事前予約がおすすめです。

また、11月１日（土）からは、秋限定『洋ナシと紅茶のミルフィーユ』が新発売となります。洋梨のコンポート＆クリームに、香り高い紅茶を合わせました。秋のティータイムにぴったりのスイーツです。

【Buttery（ららぽーと安城）限定】クリスマスミルフィーユChristmasショコラミルフィーユ【事前予約】Christmasフレーズミルフィーユ【事前予約】Christmasミルフィーユ【事前予約】洋ナシと紅茶のミルフィーユ

■商品情報

商品名｜Christmasショコラミルフィーユ【事前予約】

予約期間｜11月1日（土）～12月10日（水）

※店頭または、電話での事前予約制

受け取り期間｜12月20日（土）～12月25日（木）

価格｜3,000円（税込）／1個

内容｜15×15cmサイズのビッグパイ（チョコクリーム）

商品名｜Christmasフレーズミルフィーユ【事前予約】

予約期間｜11月1日（土）～12月10日（水）

※店頭または、電話での事前予約制

受け取り期間｜12月20日（土）～12月25日（木）

価格｜2,700円（税込）／1個

内容｜15×15cmサイズのビッグパイ（いちごクリーム）

商品名｜Christmasミルフィーユ【事前予約】

予約期間｜11月1日（土）～12月10日（水）

※店頭または、電話での事前予約制

受け取り期間｜12月20日（土）～12月25日（木）

価格｜2,000円（税込）／1個

内容｜15×15cmサイズのビッグパイ（生クリーム＆カスタードクリーム）

商品名｜洋ナシと紅茶のミルフィーユ

販売期間｜11月1日（土）～11月30日（日）

価格｜750円（税込）／1個

内容｜通常サイズのミルフィーユ（洋梨と紅茶のクリーム）

※『Christmasショコラミルフィーユ』『Christmasフレーズミルフィーユ』『Christmasミルフィーユ』は数量限定販売の事前予約商品です。限定数に達した時点で予約受付を終了します。

事前予約は、「Buttery（ららぽーと安城）」の店頭・電話（080-7253-7291）にて承ります。

※「Buttery（ららぽーと安城）」では、上記の他にも限定商品を多数ご用意しております。

※全商品とも、1日の販売個数に限りがございます。今回紹介した商品は、「Buttery本店」「Buttery大名古屋ビルヂング店」「Buttery名駅桜通店」「Buttery Cafe」「Butteryそよら鈴鹿白子」「オンラインショップ」での販売予定はございません。

「Buttery（ららぽーと安城）」

■店舗情報

店舗名：Buttery バタリー

所在地：愛知県安城市大東町9-30三井ショッピングパーク ららぽーと安城1階

※JR東海道本線「安城」駅より徒歩10分、名古屋鉄道西尾線「北安城」駅 徒歩14分

営業時間：10：00～21：00

定休日：三井ショッピングパーク ららぽーと安城に準ずる

Buttery公式ホームページ：

https://www.buttery.jp

Buttery（ららぽーと安城）公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/buttery.anjo.jp