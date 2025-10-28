旅客事業者向けの安全教育管理を提供している「モビポケ」が「行政処分データ」を基に独自レポートを発表、無料ダウンロード開始、第72回中央技術委員会全国大会・商品展示会に出展しブースで配布

XMile株式会社

ノンデスク産業向けSaaS・HRプラットフォームを提供するX Mile株式会社（読み：クロスマイル、本社：東京都新宿区、代表取締役：野呂 寛之、以下「当社」）は、近年、旅客事業者においても法令遵守や安全運行体制の強化が急務となっている状況を踏まえ、このたび「行政処分情報集計レポート～バス事業者～」の公開を開始することをお知らせします。

当社はこれまで、運送事業者向けに「行政処分情報集計レポート～トラック事業者～」を定期発行しており、多くの事業者からご好評をいただいています。一方で、行政処分の件数は依然として一定数発生しており、業界全体としての安全意識向上が求められています。こうした現状を正しく把握し、危機感を持って改善に向けた行動につなげていただくことを目的に、旅客事業者向けレポートを毎月発行いたします。

第一弾として、2025年8月度の行政処分データをもとに「月次の処分事業所数の推移」「違反理由」などをまとめた独自レポートを、無料でダウンロードいただけます。今後も定期的に発行してまいります。

また、10月30日（木）に大手町サンケイプラザで開催される「第72回中央技術委員会全国大会・商品展示会」に出展し、レポートを配布いたします。

▼X Mile「行政処分情報集計レポート～バス事業者～」ダウンロードページ

https://mobipoke.jp/whitepaper/administrative-measures-report(https://mobipoke.jp/whitepaper/administrative-measures-report?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00000uCTafYAG_20251028)

集計レポートについて

国土交通省の「自動車総合安全情報サイト」では、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。これにより、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発展及び輸送の安全確保を図っています。

当社の「行政処分情報集計レポート～バス事業者～」は、国土交通省の「事業所の行政処分情報」を基に月次の処分事業所数の推移や違反理由などを集計した独自レポートです。

毎月公開される詳細情報を整理・集計することで、以下の内容を俯瞰して確認することができます。

・全体としてどんな違反が多いのか

・近隣の地域での状況

・最近の傾向や変化

この情報を活用することで、事業者は自社の運行管理体制の見直しや安全対策の強化に役立てることが可能です。

集計結果の詳細

１）処分事業所数の動向

2025年8月に処分が公表された事業所は22件で、前月比0.62倍となりました。年間を通して減少傾向にあるものの、「点呼」および「教育・指導」に関する違反が多く見られます。

２）違反項目の傾向

2025年8月の違反項目で最も多かったのは「教育・指導」に関するもので15件、次いで「点呼」が12件、「運行管理・記録・指示」が7件でした。

また、2025年1月から8月までの累計では、「点呼」が20.8%、「教育・指導」が19.9%と高い割合を占めています。

３）都道府県別の状況（2025年8月度）

東京都が7件で最も多く、次いで神奈川県と愛知県がそれぞれ3件でした。

４）都道府県別の状況（2025年度累計）

2025年1月から8月までの累計では、東京都が36件で最も多く、次いで北海道が20件となっています。

都道府県別の集計データ等、集計結果の詳細レポートは、以下よりダウンロードください。

ダウンロードはこちらから :https://mobipoke.jp/whitepaper/administrative-measures-report?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00000uCTafYAG_20251028

X Mile「行政処分情報 集計レポート」の概要

本レポートは、国土交通省 自動車総合安全情報サイト掲載の「事業所の行政処分情報」を基にX Mile株式会社にて集計を行い、定期公開しているレポートです。

・全体概況：事業所数推移と処分内容の内訳

・都道府県別の処分事業所数比較

・都道府県別詳細

都道府県ごとに詳細がわかる内容となっています。

※集計元となる情報が、毎月月末に先月分の情報公開となりますため、当社での公開は月中頃に先々月分の集計データを公開する流れとなります。バス事業者の集計レポートは3か月ごとの更新を予定しております。一度登録いただくと、最新版のダウンロードページにいつでもアクセスいただけます。

ダウンロードページ：https://mobipoke.jp/whitepaper/administrative-measures-report(https://mobipoke.jp/whitepaper/administrative-measures-report?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00000uCTafYAG_20251028)

※【報道関係者の方へ】本レポートは情報収集用で提供が可能です。報道関係者様はクロスマイル広報（ pr@xmile.co.jp ）までご連絡ください。

第72回中央技術委員会全国大会・商品展示会概要

開催日：10月30日（木）

開催時間：10:00～17:00 ※商品展示会

場所：大手町サンケイプラザ

■X Mile株式会社 会社概要

会社名：X Mile株式会社（クロスマイル）

代表者：代表取締役CEO 野呂 寛之

所在地：

・東京オフィス（本社）：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア W7F

・札幌オフィス：北海道札幌市中央区南2条西8-3-1 大光ビル2F

・名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区丸の内1-10-29 白川第8ビル 5F

・大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビル4F

・広島オフィス：広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング1・2F

・福岡オフィス：福岡県福岡市中央区大名1-8-6 HCCビル5F

設立 ：2019年2月

HPサイト：https://www.xmile.co.jp/

受賞歴：

・【Forbes JAPAN】次代を担う新星たち「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出（令和5年）

・【健康経営】全国健康保険協会の「健康優良企業宣言」を実施し、健康優良企業に認定（令和4年）

・【ダイバーシティ推進】一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会「WOMAN's VALUE AWARD」受賞（令和3年）

■X Mileのビジョン「テクノロジーの力で、ノンデスクワーカーが主役の世界を」

日本の生産人口は、今後20年間で1428万人減少すると予想されています。特に人手不足が深刻な職種はドライバー、建設作業者、警備員、といった「ノンデスクワーカー」です。

ノンデスク産業において顕在化している問題は、「働き手の不足・労働生産性の低さ」の大きく2点です。現在私たちは双方の課題解決へ向けた取り組みを進めています。

＜サービス概要＞

（1） 旅客業向けSaaS・プラットフォーム （労働生産性の低さを解決）



▼旅客業界向けSaaS「モビポケ」について

「法定項目」では、乗合バス11項目・貸切バス13項目の法定に準じた内容を動画またはPDFで学習可能（1項目約20分、受講後はWebテスト付き）。

「事故動画」では、ドライブレコーダー映像を用いた実践的な安全教育を実施。

「受講履歴」では、受講記録やコメントを残せる機能により、学習履歴を可視化・保存可能。

セーフティバス制度改正に伴い、より高度な安全教育が求められる中、当社は引き続き業界課題の解決に向けたDXソリューション開発を推進してまいります。

https://mobipoke.jp/education

（2） 物流業界向けSaaS・プラットフォーム （労働生産性の低さを解決）

運輸業界では社会問題化する日本最大のドライバー不足と同時に「多重化下請け構造」や電話・紙・FAXを中心とした「低い労働生産性」など、多くの解決すべき業界課題が存在しています。クロスマイルは、それらをソフトウェアによって解決し、事業者の売上最大化・コスト改善を図ることで、インフラ産業である運輸業界を支えています。

▼物流業界向け経営支援サービス「ロジポケ」

運送業界に特化した業務改善・経営支援クラウドサービスで、運送業にまつわる業務をまるっとデジタル化できる点が最大の特長です。

■製品やサービスに関するお問い合わせ先

TEL：050-1780-3184

HP：https://logipoke.com/(https://logipoke.com?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00000uCTafYAG_20251028)

■各種SNS運用中！

・お役立ちコラム：https://logipoke.com/column

・X：https://x.com/logipoke_xmile

・Facebook：https://www.facebook.com/logipoke

（3） HRプラットフォーム （働き手不足を解決）



クロスワークは、物流・運送・建設特化の人材採用システムです。登録者数は全国に70万人を超え、取引事業所数は20,000社以上。上場企業含め、大手グループ様の導入実績があります。また、ドライバーや施工管理、整備士など職種に特化した人材紹介サービスも提供しており、即戦力人材の確保に役立つサービスを展開しております。

https://x-work.jp/(https://x-work.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00000uCTafYAG_20251028)

■各種SNS運用中！

・Intagram：https://www.instagram.com/xwork2024/

・X：https://x.com/xwork_job

・TikTok：https://www.tiktok.com/@xwork2024

・YouTube：https://www.youtube.com/@xwork_official_channel



■採用情報

X Mileでは、巨大産業の変革に挑戦する仲間を積極採用中です。

今回の調達資金を活用し、超巨大なノンデスク産業のDXを推し進めるため、コンパウンドスタートアップとしてマルチバーティカルな事業開発を支える人材採用・組織を強化いたします。

当社は、ソフトウェアエンジニアやデザイナー、プロダクトマネージャーといった職種を中心としたプロダクト部門、法人営業や事業開発などのセールス部門、財務や人事といったコーポレート部門の3部門で構成されております。

今後の採用活動を通じて、特にプロダクト、セールスの両部門の組織を拡大するほか、トップマネジメント人材を採用してまいります。

▼会社採用情報

・採用ページトップ：https://www.xmile.co.jp/recruit

・会社紹介資料：https://speakerdeck.com/xmile/recruit

・コンセプトムービーURL：https://www.youtube.com/watch?v=xbxtcc_m5qA

・エンジニア採用情報：https://recruit-xmile.notion.site/X-Mile-812097f723a74632ad23d86f7219d0e4

▼採用応募はこちらから

https://www.xmile.co.jp/recruit



▼その他・問い合わせ先

以下、問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.xmile.co.jp/inquiry

■報道関係者からの問い合わせ先

X Mile株式会社 広報

MAIL：pr@xmile.co.jp

TEL：03-6845-3624