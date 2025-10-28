スーパーホテルが2025年度JCSI（日本版顧客満足度指数）「ビジネスホテル業種 Standardクラス」調査で3年連続第１位を受賞

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、地球にも人にも優しいホテルの運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（代表取締役社長：山本 健策、本社：大阪府大阪市）は、公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会が2025年10月28日に発表した「2025年度JCSI（日本版顧客満足度指数）第4回調査結果発表」における「ビジネスホテル部門」調査のサブカテゴリー「ビジネスホテル業種Standardクラス」で第１位を受賞しました。

3年連続で第1位という大変名誉ある評価を賜り、誠に光栄に存じます。

これもひとえに、常日頃からスーパーホテルにご宿泊いただいている全てのお客様のご支援、共に価値を創造するスタッフ、そして関連企業の皆様のご協力の賜物と、厚く御礼申し上げます。

今回の受賞を励みとし、お客様の期待を超える「地球にも人にも地域にも優しいライフスタイルホテル」として、新たな感動体験をお届けできるよう、全スタッフが一丸となってサービスの向上に努めてまいります。

■JCSI（日本版顧客満足度指数）調査について

サービス産業生産性協議会が日本の主なサービス産業30業種前後、約400の企業・ブランドを対象に、

業種横断での比較・分析が可能な「JCSI」（日本版顧客満足度指数：Japanese Customer Satisfaction Index）を開発し、2009年度から発表を行っています。

https://www.jpc-net.jp/research/jcsi/

■2025年度JCSI（日本版顧客満足度指数）第4回調査結果発表情報

https://www.jpc-net.jp/research/detail/007761.html

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテ

ルとして国内176店舗、海外1店舗（ミャンマー）を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリー

ドする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル

業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/(https://www.superhotel.co.jp/)

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/(https://www.superhotel.co.jp/sdgs/)

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/