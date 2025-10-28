¡ÖPLST¡ßHARUNOBUMURATA¡×¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÂ¼ÅÄÀ²¿®»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó Âè2ÃÆ¤ò11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Î¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤»þ¤Î¡ÈËèÆüÉþ¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPLST¡Ê¥×¥é¥¹¥Æ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖHARUNOBUMURATA¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¹¥Æ¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¥é¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÂ¼ÅÄÀ²¿®»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤ò11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥È¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¹¥«ー¥È¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤ÉÁ´11¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¾å¼Á¤ÊÂç¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¥ïー¥É¥íー¥Ö¡×
¡¡ÆüËÜÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢¡ÖHARUNOBUMURATA¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¹¥Æ¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¥é¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÂ¼ÅÄÀ²¿®»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤Ï¡¢¡Ö¾å¼Á¤ÊÂç¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¥ïー¥É¥íー¥Ö¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤ÎÁÇºà¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÊÃæ¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬¹á¤ë¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ´11¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Â¼ÅÄÀ²¿®»á
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ESMOD JAPON TOKYOÂ´¶È¸å¡¢¥Þ¥é¥ó¥´ー¥Ë³Ø±¡¥Þ¥¹¥¿ー¥³ー¥¹½¤Î»¡£2015Ç¯¤è¤êJIL SANDER¼Ò¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¡£2019Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHARUNOBUMURATA¡×¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏËèÆü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¡¢»ñÀ¸Æ²¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯½©Åß¤è¤ê¡¢¥×¥é¥¹¥Æ¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¥é¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡£
¢£PLST¡ßHARUNOBU MURATA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó³µÍ×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë～
·¿¿ô ¡§¥¦¥£¥á¥ó¥ºÁ´11·¿
²Á³ÊÂÓ¡§9,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～55,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡ÊÁ´17Å¹ÊÞµÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡¦TOKYOÅ¹¡Ê¥Þ¥í¥Ë¥¨¥²ー¥È¶äºÂ2 4³¬¡Ë
¡¦¿·½ÉËÜÅ¹¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¿·½ÉËÜÅ¹ 2³¬¡Ë
¡¦¥¿¥Þ¥¿¥«Å¹¡Ê¶ÌÀî¹âÅç²°S¡¦CÆî´Û 4³¬¡Ë
¡¦Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤Å¹¡ÊÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤ 4³¬¡Ë
¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡ÊÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥©ー¥¯ 3³¬¡Ë
¡¦¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»ûÅ¹¡Ê¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û B´Û1F¡Ë
¡¦¼«Í³¤¬µÖÅ¹
¡¦µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¡Êµþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹ 2³¬¡Ë
¡¦ÅìµþÂç´ÝÅ¹¡ÊÂç´ÝÅìµþÅ¹ 5³¬¡Ë
¡¦ÃÓÂÞÅìÉðÅ¹¡ÊÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞÅ¹ 3³¬¡Ë
¡¦¥Æ¥é¥¹¥âー¥ë¾ÅÆîÅ¹¡Ê¥Æ¥é¥¹¥âー¥ë¾ÅÆî 2F¡Ë
¡¦Ì¾¸Å²°Å¹¡ÊJR¥²ー¥È¥¿¥ïー 11³¬¡Ë
¡¦µþÅÔ²Ï¸¶Ä®Å¹¡Ê¥ßー¥ÊµþÅÔÆâ¡Ë
¡¦UMEDAÅ¹¡Ê¥ê¥ó¥¯¥¹ÇßÅÄ 1F¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹¡Ê¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÆî´Û 4³¬¡Ë
¡¦À¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥ºÅ¹¡ÊºåµÞÀ¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥º 1³¬¡Ë
¡¦Å·¿ÀÅ¹¡Ê¥ßー¥ÊÅ·¿À 1³¬¡Ë
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÁ´Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.plst.com/jp/ja/special-feature/collaboration(https://www.plst.com/jp/ja/special-feature/collaboration)
¡ÚPLST¡Ê¥×¥é¥¹¥Æ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
PLST¡Ê¥×¥é¥¹¥Æ¡Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤ä¥¸ー¥æー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë²ñ¤¦¡¢»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¡¢³°¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£¥×¥é¥¹¥Æ¤ÎÉþ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ò²á¤´¤¹ËèÆü¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤ò¤¯¤ì¤ëÉþ¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Ãå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¹©É×¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥¢¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.plst.com/jp/ja/(https://www.plst.com/jp/ja/)
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/plst_official/(https://www.instagram.com/plst_official/)