【ダイの大冒険】シリーズ 第七弾『バラン』がSpiceSeedより登場！11月1日(土)20時より予約受付開始！

株式会社SpiceSeed

ハイクオリティフィギュアの製造・販売で好評を博している株式会社SpiceSeed フィギュア事業部（本社：東京都墨田区）は、2025年11月1日(土)20時より、ダイの大冒険シリーズ『バラン』を予約開始いたします。

真の竜の騎士の名にふさわしい、威風堂々たる姿を緻密に再現！

SpiceSeedダイの大冒険シリーズ『バラン』

SpiceSeedダイの大冒険シリーズは、並べて飾ることで作品の世界観をよりお楽しみいただけるよう、キャラクターのサイズを重視したスケールフィギュアとなっています。

素材は仕上げの美しさと再現力の高さが魅力のレジンキャスト製。

SpiceSeedダイの大冒険シリーズ『バラン』

是非お手元でダイの大冒険の世界観をお楽しみください。

▶商品ページ：https://spiceseed.jp/?pid=188877556

▶ブログ：http://blog.spiceseed.jp/?eid=342

【商品詳細】

ダイの大冒険シリーズ『バラン』

仕 様/塗装済み完成品

素 材/レジンキャスト

サイズ／ジオラマ台座込全高約36.5cm(バラン本体全高約28.5cm)

■価 格

64,800円(税込71,280円)



●詳細はホームページをご覧ください。

https://spiceseed.jp/

(C)三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C)SQUARE ENIX CO., LTD.

◯画像はイメージです。

◯掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。