Have a Merry Little Christmas ーサンタからのおくりものー

おりづるタワー株式会社

おりづるタワー（おりづるタワー株式会社、所在地：広島市中区大手町１-２-１、代表取締役社長兼COO：大上進）は、今年のクリスマスを彩る企画として「サンタからのおくりもの」をテーマにしたイベントを実施します。

期間中は、普段は絵本や映画の中でしか会えないサンタクロースと、記念撮影ができる特別なイベントを開催。１２階おりづる広場では、日めくりでボックスを開けてお菓子が楽しめる「巨大アドベントカレンダー」が登場。まるでサンタクロースから毎日小さな贈り物が届くように、クリスマスへの期待が膨らむ体験を提供します。また、重ね押しスタンプで仕上げる「クリスマス限定アートスタンプ折り紙」など、心躍るコンテンツが盛りだくさん。この冬は広島で、温かなクリスマスのひとときをお過ごしください。

本件につきまして、ぜひご取材・ご報道のご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

開けるたび、クリスマスが近づく「巨大アドベントカレンダー」が登場

巨大アドベントカレンダー（※画像はイメージ）

今年も、やわらかな灯りに包まれるクリスマスの季節が、静かに訪れます。おりづるタワーでは今冬、「サンタからのおくりもの」をテーマに、クリスマスまでのカウントダウンを日替わりの小さな贈り物とともに楽しめる企画をご用意しました。

１２階おりづる広場では、特別なクリスマス体験イベントを開催。アドベント（クリスマスまでの準備期間）の習慣を表現した高さ約１９５cmのツリー型・巨大アドベントカレンダーを設置し、毎日ひとつずつボックスを開けてお菓子を受け取りながら、クリスマスまでをカウントダウンしていただけます。まるでサンタクロースから毎日小さな贈り物が届くような体験を、訪れるたびにお楽しみください（展望台入場者全員対象）。

毎日が贈り物になる、クリスマスのカウントダウン。お子さまから大人まで楽しめるアドベントカレンダーを通じて、より特別なクリスマスを感じていただけるよう、皆さまにワクワクをお届けします。

Meet the Santa（ミート・ザ・サンタ）

１１月から１２月の週末および、１２月２４日・２５日には、サンタクロースが登場。普段は絵本や映画の中でしか会えないサンタクロースと直接会話を楽しみながら、記念撮影ができる体験イベントを開催します。

この季節だけの素敵な出会いが、皆さまをお待ちしています。

【Meet the Santa（ミート・ザ・サンタ）】

■ 開催日：２０２５年１１月１日（土）～１２月２１（日）の週末および、１２月 ２４日（水）、 ２５（木）

■ 時 間：各日１４：００～１５：００

■ 場 所：屋上エリア・１２階おりづる広場

※混雑時は待ち時間が発生する場合があります。

※状況により予告なく内容変更・中止となる場合があります。

重ね押しスタンプで仕上げる「クリスマス限定アートスタンプ折り紙」

※写真はイメージ※完成イメージ

オリジナル『アートスタンプ折り紙』は、クリスマス特別デザインの折り紙の中央に、版画のような風合いのスタンプを５回重ねて模様を完成させる、ここだけの体験型コンテンツです。スタンプをひと押しするごとに少しずつ絵柄が浮かび上がり、最後の一押しで完成の達成感とともに紙面一杯の折り鶴の絵柄が現れます。自分の手で仕上げるからこそ、一枚ごとに表情が異なり、世界に一つだけの仕上がりをお楽しみいただけます。

完成した折り紙で折り鶴を折り、「おりづるの壁」への投入体験もしていただけます。

親子の参加はもちろん、大人のひとり時間にもおすすめです。

ぜひ、クリスマスシーズンにぴったりの期間限定『アートスタンプ折り紙』体験で、完成した瞬間の高揚感を体験してください。

開催場所： １２階おりづる広場

※おりづるの壁への投入体験は１００円

『握手カフェオーガニック』クリスマス特別メニュー

ご好評いただいている「アップルジンジャー」が、この冬だけの特別な装いで登場。クリスマス限定の「ホワイトアップルジンジャー」として販売いたします。

●ホワイトアップルジンジャー 価格：８００円（税込）（ＨＯＴ／ＩＣＥ）

有機素材１００％にこだわり抜いた自家製ジンジャーシロップを、アップルジュースで割り、ふわりと豆乳フォームをトッピング。ジンジャーのピリッとした刺激と、アップルの甘み、豆乳フォームのやさしいまろやかさが三位一体となって、冬の喉を心地よく温めます。ホワイトクリスマスを彩る、雪のように舞う白い泡をお楽しみください。

●アップルホットワイン 価格：８５０円（税込）（屋上展望台のみ販売）

澄んだ赤ワインに、アップルジュースと自家製ジンジャーシロップを合わせた、フルーティで芳醇なホットワイン。すべての素材をオーガニックで揃えた、身体にやさしい大人の贅沢です。欧米で愛され続けるクリスマスのホットワインを、心ゆくまでご堪能ください。

クリスマス特別メニュー

年末のあわただしさを少しだけ忘れて、ゆっくりと流れる時間を味わいませんか。

サンタからのおくりものとともに、クリスマスへのカウントダウンを楽しむ特別なひとときを、おりづるタワーでお過ごしください。