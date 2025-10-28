【新商品情報】小僧寿しが運営するからあげの中津家より『からあげチューリップ』新発売！発売を記念して《おためしセール》1本100円(税込108円)と、お手頃価格でご提供します！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店小僧寿しが運営する「からあげの中津家」にて、10月27日(月)～新商品『からあげチューリップ』を販売開始しました。（※店舗により未実施の場合がございます）

◆『からあげチューリップ』のご紹介

鶏の手羽元をチューリップ型に整え、秘伝のスパイスをたっぷり！カリッと揚げたジューシーなからあげに仕上げました。ひとくち食べれば、外はサクッと！中はふっくらジューシー！秘伝のスパイスの香りが食欲をそそり、思わずもう一本手が伸びる美味しさです。





さらに、新商品『からあげチューリップ』発売を記念して通常価格1本158円（税込170円）のところ【おためしセール】1本100円（税込108円）と、お手頃価格でご提供します！

◆おためしセール期間：10月27日(月)～11月7日(金)



《販売概要》 商品名 / 価格

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。

※「からあげの中津家」は、小僧寿し店舗に併設されております。

通常価格1本158円（税込170円）



ご家族での食卓や、お弁当、お酒のお供にもぴったり！一度食べたらやみつきになる味わいを、ぜひご堪能ください。

※店舗により未実施の場合がございます。詳細は下記URL実施店舗一覧よりご確認ください。

フェア詳細に関するURL：https://x.gd/Yhgb5(https://x.gd/Yhgb5)

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典