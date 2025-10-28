バイオベースプラスチックの有機リサイクル市場規模・シェア分析・成長・メーカー（2025年～2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査報告書『バイオベースプラスチックの有機リサイクル市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年』を発表しました。本調査では、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、GTM(市場参入)戦略の理解を行いました。
バイオベースプラスチックの有機リサイクル市場規模・シェア・成長要因・セグメンテーション・メーカーおよび将来展望
市場概要
バイオベースプラスチックの有機リサイクル市場は、産業界や政府が持続可能な廃棄物管理と循環型経済の実現を優先する中で、世界的に急速な成長を遂げています。有機リサイクルとは、ポリ乳酸（PLA）、ポリヒドロキシアルカン酸（PHA）、デンプンブレンドなどのバイオベースプラスチックを堆肥化や嫌気性消化によって生物分解し、有機物やバイオガスへと変換するプロセスを指します。
石油由来プラスチックによる環境負荷が高まる中で、バイオベースプラスチックは環境に優しい代替素材として注目されています。しかし、効果的な廃棄方法の確立が依然として課題です。有機リサイクルは、これらの素材を安全に生態系へ戻す手段を提供し、持続可能性や廃棄物削減という世界的目標と一致しています。
日本、ヨーロッパ、北米は、厳格な廃棄物管理規制、堆肥化技術の進歩、企業のサステナビリティへの取り組みにより、バイオベース素材のリサイクルインフラ整備をリードしています。特に日本では、2022年施行の「プラスチック資源循環促進法」により、リサイクル、堆肥化、再生可能資源の活用が推進され、有機リサイクルのエコシステム構築が進展しています。
さらに、産業用堆肥化施設の拡充や消費者教育の推進が、バイオベースプラスチックの収集とリサイクルを促す好環境を形成しています。包装、農業、消費財、食品サービス分野での利用拡大が市場需要を後押ししています。
市場規模とシェア
バイオベースプラスチックの有機リサイクル市場は、世界のバイオマテリアル分野における重要な成長セグメントです。環境規制の強化や企業のカーボンニュートラル戦略の採用により、有機リサイクルは主要な廃棄物管理ソリューションとして位置づけられています。
生分解性プラスチックの利用拡大や、堆肥化・嫌気性消化施設の整備に伴い、市場は拡大を続けています。特に日本、ドイツ、オランダ、米国では、大規模なバイオ廃棄物リサイクルインフラへの投資が進んでいます。
包装分野が最大の用途セグメントであり、PLA・PHA・デンプン系フィルムの食品包装や使い捨て用途での採用が拡大しています。消費者ブランドのエコ包装化の動きにより、リサイクル可能なバイオプラスチック需要は今後さらに増加する見込みです。AI・IoT技術を組み込んだ廃棄物分別・リサイクルシステムも効率化とコスト削減を促進しています。
成長要因
厳格な環境規制：世界各国で使い捨てプラスチック禁止が進み、バイオベースや堆肥化可能素材の需要が拡大。
企業のサステナビリティ目標：カーボンニュートラルや循環型生産への移行に伴い、リサイクル可能素材の採用が増加。
