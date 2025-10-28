【警告】Windows 11アップデート後、あなたのデータは本当に消えたのか？原因と確実な復元方法を徹底解説！
Windows 11の大型アップデート後、「デスクトップが空っぽに...」「ファイルが見当たらない！」と焦っていませんか？データが消えたように見えても、実はシステム内に残っているケースが多くあります。
本記事では、Windows 11 アップデート後にデータが消える原因を解説し、自力で解決できない場合の強力なデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG」を使った復元方法をご紹介します。大切なデータを失う前に、ぜひご一読ください。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG 無料版」最新バージョンは10月28日（火）発表されました。新バージョンで、Windows 11 のアップデートによる消えるデータを復元する新機能を追加しました。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/2vrAo
Windows 11アップデートでデータが「消える」主な原因
データが完全に消滅しているわけではなく、アクセスできなくなっているだけのケースがほとんどです。主な原因は以下の通りです。
・一時プロファイルでのサインイン: アップデートの過程で、Windowsが本来のユーザーアカウントとは異なる**「一時プロファイル」を作成し、そちらでサインインしてしまうことがあります。この場合、デスクトップやドキュメントフォルダは空に見えますが、データは元のユーザープロファイルフォルダ内に残っています。
・ファイルの場所が移動された（Windows.oldフォルダ）： Windows 10から11へのアップグレードなど、メジャーアップデートの際、以前のOS環境が「Windows.old」フォルダとして保存され、一部のユーザーファイルが予期せずこのフォルダ内に移動してしまうことがあります。
・アカウントの問題/権限不足: アップデート後にアカウントの権限が変更されたり、既存アカウントが一時的に読み込まれなくなったりすることで、ファイルへのアクセスが制限され、データが見えなくなることがあります。
・アップデートエラーやファイルシステムの破損: アップデート中にエラーが発生したり、ファイルシステムが損傷したりすると、データが非表示になったり、アクセス不能になったりするリスクがあります。特に、SSDの認識エラーなど、ストレージ自体の問題に発展するケースも報告されています。
自力での対処が難しい場合の最終手段：「Tenorshare 4DDiG」
上記のようなシステム上の原因ではなく、ファイルが実際に削除されてしまった、あるいはドライブ自体が認識できないなど、自力での解決が困難な状況では、データ復元ソフトの利用が最も確実な方法となります。
おすすめの理由
数ある復元ソフトの中でも、データ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG」は、その高い復元成功率と直感的な操作性で知られています。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/2vrAo
豊富な復元シナリオ: 誤削除、フォーマット、パーティション損失、システムクラッシュ、さらにはアップデートによるデータ消失など、様々な状況に対応しています。
多様なデバイス対応: 内蔵・外付けHDD/SSD、USBメモリ、SDカードなど、ほとんどのストレージデバイスからのデータ復元が可能です。
プレビュー機能: 復元前にファイルをプレビューできるため、必要なデータだけを選んで復元でき、効率的です。
