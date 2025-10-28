ANAオリジナルデザインのAquascutum レインコート＆マフラーが登場 伝統的なクラブチェックがアクセント！雨の日以外も通勤やデイリーユースで暖かく快適 A-styleなどで順次販売開始
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、英国老舗ブランドのAquascutum（以下、アクアスキュータム）のANAオリジナルデザインレインコートとマフラーを発売します。撥水機能付きのレインコートはメンズとレディースでそれぞれ異なるデザインを採用し、カラーはベージュとネイビーの２色展開です。マフラーは男女兼用で２種類のチェック柄をラインアップしました。10月28日（火）よりANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」および「ANAショッピング A-style ANA Mall店（以下、ANA Mall店）」にて、10月31日（金）より国内線機内/ラウンジ内のANA Wi-Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」にて販売開始します。 ※販売チャネルによって、取扱い商品が異なります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332796&id=bodyimage1】
■ 洗練されたデザインのレインコートとマフラーがこれからの季節に大活躍
アクアスキュータムは、トレンチコートをブランドアイコンとするイギリス王室御用達の老舗ファッションブランドで、優れた耐久性と撥水性を兼ね備えたコートで知られています。このアクアスキュータムが織りなす伝統的なチェック柄、洗練されたデザインを各アイテムに散りばめました。
アクアスキュータムのメンズレインコートは定番のステンカラーコートデザインで、さりげないクラブチェック使いが品の良さを醸し出しています。レディースレインコートは、アクアスキュータムの代名詞と言えるトレンチカラーコートデザインで、袖裏やボタン部分のクラブチェックがアクセントに。付属のベルトでウエストシルエットの変化を楽しむこともできます。メンズ、レディースともに、雨の日だけでなく初冬や春先を暖かく快適に過ごせる一枚仕立てとなっており、出張や旅行時などは、収納ポーチ・トートバッグでコンパクトに携帯可能です。マフラーはふんわりと軽く、暖かみのあるウール100％の素材を使用し、クラシックなチェック柄をANAイメージのブルーのトーンで表現しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332796&id=bodyimage2】
■ 販売チャネル
[販売開始日]
2025年10月28日（火）10:00より
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press275
「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press276
2025年10月31日（金）17:00より
「ANA STORE@SKY」 https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/
※「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
■ 商品概要
[A-style、ANA Mall店 販売商品]
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332796&id=bodyimage3】
（1）＜ANAオリジナル＞Aquascutumレインコート/メンズ/ベージュ
ステンカラーコートデザインで、伝統的なクラブチェックを衿裏、袖ストラップ裏、収納ポーチの内側パイピング部にさりげなく使用。背中部ヨーク内側はメッシュ素材になっており、通気性を高め、着用時のムレ感を軽減します。フードは取り外し可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332796&id=bodyimage1】
