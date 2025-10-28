400本のキャンドルの光が煌めく大広間で、魔法のようなクリスマスディナーを 「ホグワーツディナー」 待望の開催決定

ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.

世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の期間中、4日間限定で個人向けディナープラン「ホグワーツディナー」を開催いたします。

■クリスマスの装飾が施されたホグワーツの大広間で、魔法のようなひとときを

ハリー・ポッターが過ごしたホグワーツのクリスマスをテーマとした特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が、いよいよ11月8日（土）から幕を開けます。スタジオツアー東京で人気のセットである大広間には、高さ5mを超えるツリーが並び、ガーランドやテーブルいっぱいに並ぶクリスマスのご馳走の装飾が、温もり溢れる雰囲気を演出します。昨年初開催し好評を博した本企画は、スケールアップし、より華やかに。400本を超えるキャンドルが大広間に浮かび、映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場する大広間そのままの感動と驚きを味わえます。

Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter.

このたび「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の会期に合わせ、「ホグワーツディナー」を4日間限定で開催いたします。「ホグワーツディナー」は、大広間のセットでコースディナーを堪能したあと、夜のスタジオツアーを貸し切りでお楽しみいただける特別プランです。

ディナーのテーブルは、ホグワーツのクリスマスをテーマに、雪の結晶を思わせるシルバーと白を基調にコーディネート。生演奏の調べが、穏やかなクリスマスの夜を一層引き立てます。また、フォトスポットでの撮影や参加者限定のギフトなど、「ホグワーツディナー」ならではの体験もご用意しています。ディナーのあとは、クリスマスの装飾や雪化粧が施されたセットをゆったりと楽しみながら、作品の世界観に浸る特別なひとときをお過ごしいただけます。

■11月7日(金)午後12:00 チケット一般販売開始！ニュースレター会員は11月5日(水)より先行販売

今年6月の初開催時にはチケットが即日完売し、急遽追加日程を設けるほどの大きな反響を呼んだ「ホグワーツディナー」。

ファン待望の本イベントが、12月3日（水）、4日（木）、10日（水）、11日（木）の4日間限定で開催することが決定しました。チケットは、11月5日（火）よりニュースレター会員を対象に先行発売、11月7日（木）から一般発売を開始いたします。

映画「ハリー・ポッター」の世界に広がるクリスマスの魔法をそのままに、キャンドルの光が煌めく大広間でのディナーと貸し切りツアー。「ホグワーツディナー」で心温まる特別なひとときを、ぜひスタジオツアー東京でお過ごしください。

※画像はイメージです

【チケット発売情報】

「ホグワーツディナー」のチケットを11月7日(金)午後12:00より販売開始いたします。なお、スタジオツアー東京のニュースレター会員の方には、一般販売に先駆けて11月5日(水)正午より先行販売を実施いたします。11月2日（日）までにニュースレター会員にご登録いただいている方が対象となります。是非この機会にニュースレターにご登録ください。

＜「ホグワーツディナー」 概要＞

・開催日時：12月3日(水)、4日(木)、10日(水)、11日(木)

17:15～22:00

・チケット発売日：

- ニュースレター会員先行販売：11月5日(水) 午後12:00～

- 一般販売：11月7日(金) 午後12:00～

※定員に達し次第、予約終了となります。

・チケット内容

- スタジオツアー入場チケット

- ウェルカムドリンク

- 「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」特別ディナーコース（アミューズ、前菜、メイン、デザート）

- お飲み物（ビール、ワイン白・赤、ソフトドリンク、デザート提供時のコーヒー・紅茶）、バタービール

・チケット価格：58,000円（税込）

特設サイト：https://www.wbstudiotour.jp/dinner-at-hogwarts/

＜ニュースレター会員先行販売 概要＞

・対象：11月2日(日)23:59までにスタジオツアー東京ニュースレターにご登録いただいている会員

・購入方法：11月4日(火)午後12:00より順次配信されるニュースレターに記載の販売ページよりご購入いただけます。

ニュースレター登録ページ：https://www.wbstudiotour.jp/newsletter/

・購入に際しての注意事項：こちらよりご確認ください。

https://www.wbstudiotour.jp/dinner-at-hogwarts/

＜一般販売 概要＞

・一般販売 11月7日(金)午後12:00~

チケット購入ページ：https://www.wbstudiotour.jp/dinner-at-hogwarts/

【特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」 概要】

昨年日本で初開催され大好評を博したクリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が今年も開催。

色鮮やかなオーナメントと高さ5mを超えるクリスマスツリーが並ぶ大広間には、400本以上のキャンドルが宙に浮かび、温かな光で空間を包み込みます。

ホグワーツ城の模型には、雪化粧が施され、さらには、今年新たにプロジェクションマッピング演出が導入。「ダイアゴン横丁」も白銀の雪景色に包まれ、映画のワンシーンのようなホリデーシーズンを体験いただけます。

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing Rights (C) JKR.

・実施期間：2025年11月8日（土）～2026年1月12日（月・祝）

・実施内容：「大広間」、「ホグワーツ城の模型」、「ダイアゴン横丁」、「グリフィンドールの談話室」他

クリスマス・ライトアップ（屋外エクステリア、館内ロビー）

・特設サイト：

https://www.wbstudiotour.jp/hogwarts-in-the-snow/

Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter

『ハリー・ポッターと賢者の石』デジタル配信中

ブルーレイ＆DVD発売元

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc.

Harry Potter Publishing Rights (C) J.K.R.(C) 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

■ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターとは

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、2023年6月16日(金)にとしまえん跡地に開業しました。ここスタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットにファンを誘い、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができます。またほうきに乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティを満喫できます。

さらに、ここスタジオツアー東京には、13のテーマに分かれた世界最大のハリー・ポッターのショップがあります。店内は特別に作られた1,500を超える小道具で装飾されており、ハニーデュークス、 オリバンダーの店、フローリシュ・アンド・ブロッツ書店をはじめとするダイアゴン横丁の数々のお店のエレメントからインスピレーションを得た美しいデザインが施されています。ここでしか手に入らない限定アイテムも数多く販売されます。またレストランやカフェでは、フィッシュ・アンド・チップス、ローストビーフ、イングリッシュ・ブレックファースト、アフタヌーンティーなど英国の伝統料理をお楽しみいただけます。

アジアでは初のオープンとなり、「ハリー・ポッター」の屋内型施設としては世界最大規模の大きさを誇るこの施設をまわるのには、４時間ほど要します。2012年のオープン以来、ご好評をいただいているワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン - メイキング・オブ・ハリー・ポッターの成功に続き、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京では、東京でしか見られないセットも用意されており、他では味わえない体験をすることができます。

【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京】

・公式ウェブサイト：https://www.wbstudiotour.jp/

▼スタジオツアー東京の最新情報入手のためのメルマガ登録はこちら

お客様登録URL：https://www.wbstudiotour.jp/newsletter/

・公式X：https://twitter.com/wbtourtokyo (@wbtourtokyo)

・公式Instagram：https://www.instagram.com/wbtourtokyo/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@wbtourtokyo

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@wbtourtokyo

▼ワーナー ブラザース スタジオツアー東京のチケットは公式ホームページにて、

事前に購入する必要があります https://www.wbstudiotour.jp/

チケット料金は公式ウェブサイトのチケットページでご確認いただけます。

■「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、1つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了し、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界5カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」、アイコニックな旗艦店「ハリー・ポッター ニューヨーク」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/

■ワーナーブラザース・ディスカバリーについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。 ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、TNT Sports、Eurosport、HBO、Max、HGTV、Food Network、OWN、Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナーブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースアニメーション、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。