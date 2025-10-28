「YOKOHAMA GOGO DOG FES 2025 Autumn」新コンテンツ続々登場！

ぴあ株式会社

2025年11月1日（土）～3日（月・祝）、臨港パークで開催される「YOKOHAMA GOGO DOG FES 2025 Autumn」に、新たな“体験型”コンテンツが登場。

愛犬と挑戦できる【ゴーゴー運動会 feat.ダックス】や、しつけの最上位とされる【ゴーゴースケボー体験会】などを初開催。

さらに、日本初の試みとなる【GOGO! ペットタレントオーディション produced by anicas】、こども向けの体験エリアなど、家族全員が楽しめるプログラムへと拡充します。

開催コンテンツ

１.ゴーゴー運動会 feat.ダックス

ダックスフンドが主役のチーム対抗競技。飼い主とのチームワークを競います。運動能力と絆を楽しく試す新スタイルの運動会です。

２.触れ合いトレーニング教室

動物好きの子どもたちや、これから犬を飼うご家族向け。専門スタッフのサポートのもと、しつけの基本や犬との接し方を学ぶ“学びと体験”の場。

３.GOGO! ペットタレントオーディション produced by anicas

anicas主催の特別オーディション。ベストペア賞に輝くとanicas所属確約＆次回イベントの表紙モデル犬に！「うちの子をステージに！」をテーマに、全国から挑戦者を募集。

４.はなぺちゃゴーゴー＆ストップ

短頭犬（はなぺちゃ犬）たちが主役のゲームイベント。走るのが苦手でも頭と体を使って楽しめる、工夫満載のプログラムです。

５.ゴーゴースケボー体験会

人気のスケボー犬Codaくんの想いを受け継ぎ、スケートボードを通じて高度なしつけを体験できる特別プログラム。愛犬の新たな可能性を発見できます。

＼子どもも遊べる新コンテンツも登場／

「ゴーゴーキッズバルーン」：大きなバルーン遊具で元気に遊べます！

「ふれあい動物園 ミルキーワン」：珍しい動物とふれあえる体験型コーナー。

ワークショップエリア：犬と一緒に楽しめる工作体験など、ペットを飼っていないご家族でも楽しめます。

ゴーゴーパートナーのご紹介

1.横濱ペットセラピーkotowari（神奈川県横浜市中区石川町2丁目85 インブルーム201 ）

酸素ボックス・ドッグマッサージ、アニマルコミュニケーションなどのトータルケアを提供。会場では肉球ホームケアの学べるブースや、体験型コンテンツのサポートを担当。

2. WANCOTT（ワンコット）（神奈川県横浜市中区山下町168-1 レイトンハウス横浜 3F・4F）

会員制の大型複合施設。ドッグホテル・トレーニング・フィットネスなどをワンストップ提供。「ゴーゴー運動会 feat.ダックス」や「キッズドッグトレーナー体験会」を監修・運営し、安全で学びある体験をサポート。

3. 横浜動物救急診療センター VECCS YOKOHAMA（神奈川県横浜市南区前里町1丁目25 2階）

24時間体制の動物医療施設。イベント会場内に「ゴーゴー健康相談室」を設置し、獣医師常駐・献血啓発・緊急対応などを実施。愛犬と飼い主が安心して楽しめる環境を支えます。

●主催

YOKOHAMA GOGO FES実行委員会

●日時

2025年11月1日（土）10:00-17:00、11月2日（日）10:00-17:00、11月3日（月・祝）10:00-16:00

●会場

パシフィコ横浜 臨港パーク（横浜市西区みなとみらい1）

●駐車場 あり（有料）

●公式HP https://www.yokohama55fes.com/

●公式Instagram @yokohama55dogfes

●公式LINE https://lin.ee/h9L7pOn

【 本件についてのお問い合わせ先 】

イベントに関するご質問、ご出店についてのお問い合わせは下記メールアドレス、または公式HP、公式LINEへご連絡ください。

株式会社東京音協

ライブ・クリエイティブ

YOKOHAMA GOGO FES実行委員会

＊メールアドレス gogodog_info@t-onkyo.co.jp