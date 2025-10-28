アーケード音ゲー4社 夢の競演ライブ『AMUSEMENT MUSIC FES 2025』配信チケット販売開始

一般社団法人 日本アミューズメント産業協会

一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA、所在地：東京都千代田区、会長：田村 雅壽）は、2025年11月15日（土）11:30～16:30に、東京ビッグサイト（東4・5ホール）で開催する音楽ライブ『AMUSEMENT MUSIC FES 2025』について、ライブ配信チケットの販売を開始いたします。会場にお越しいただけない方もオンラインでお楽しみいただけます。



また、ライブ配信チケットが抽選で100名様に当たるXキャンペーンも実施いたします。

・『AMUSEMENT MUSIC FES 2025』公式サイト：https://amusementexpo.jp/musicfes/

・『AMUSEMENT EXPO 2025』公式サイト：https://amusementexpo.jp/

■『AMUSEMENT MUSIC FES 2025』ライブ配信チケット

＜販売期間＞

2025年10月28日（火）12:00 ～ 2025年11月29日（土）17:00まで

＜配信期間（視聴可能期間）＞

2025年11月15日（土）11:00 ～ 2025年11月29日（土）23:59まで [th1] [jk2]

＜チケット価格＞

2,000円（税込）※別途配信手数料 410円(税込)

＜公式HP＞

https://amusementexpo.jp/musicfes/

＜ライブ配信チケットサイト＞

https://l-tike.zaiko.io/e/amusementmusicfes2025

■ライブ配信チケット＆会場観覧チケットが当たる！プレゼントキャンペーン

ライブ配信チケットの販売を記念して、ライブ配信チケット［※通常価格：2,000円（税込）］を、抽選で100名様に無料で当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。当選者の方には、JAIA公式Xアカウントよりダイレクトメッセージ（DM）にて視聴用URLをお送りします。

さらに、ご好評をいただいているアミューズメントミュージックフェス2025スタンディングチケット［※通常価格：10,000円（税込）］が、抽選で10名様に無料で当たるプレゼントキャンペーンも開催いたします。会場観覧チケットを手に入れる最後のチャンスです。

＜応募期間＞

2025年10月28日（火）～11月7日（金）23:59

＜参加方法＞

アミューズメント エキスポ公式X（@amusement_expol）をフォローの上、指定のキャンペーン投稿をリポスト。

(C)KONAMI

(C)SEGA

(C) TAITO CORPORATION

Taiko no Tatsujin(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc