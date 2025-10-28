JP THE WAVY最新作『WAVY TAPE 3』の全国14箇所に及ぶクラブツアーファイナル開催！Awich、Benjazzy、Issei Uno Fifth、Kaneee、LEX等の参戦決定！

株式会社TSTエンタテイメント

JP THE WAVYによる人気 MIXTAPEシリーズ最新作『WAVY TAPE 3』のリリースを引っさげた全国14箇所に及ぶクラブツアーのファイナルを東京・ZEROTOKYOにて開催決定。

当日は、『WAVY TAPE 3』にてコラボしているAwich、Benjazzy、Issei Uno Fifth、Kaneee、LEXといった豪華客演陣の参戦も決定。

DJには、JP THE WAVYのオフィシャルDJを務め、世界最大のDJ大会「DMC WORLD DJ CHAMPIONSHIP 2016」で世界チャンピオンに輝いたDJ YUTO、YENTOWNのU-LEE、さらにJP THE WAVYをはじめ、LEX、Young Coco、Bleecker Chromeなど国内外問わず幅広く楽曲提供を展開するDJ／プロデューサーのVLOTといった、シーンを代表する豪華DJ陣が集結する。

14箇所に及ぶクラブツアーの締めくくりをぜひ会場で体感して欲しい。

＜リリース情報＞

JP THE WAVY「WAVY TAPE 3」

2025.07.01 Digital Release

https://linkco.re/qR5xgpEm

EVENT INFO

2025.11.22(土)

JP THE WAVY " WAVY TAPE 3" CLUB TOUR FINAL

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/jp-the-wavy-tour-final-1122/

DOOR：\4,000-

FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/jp-the-wavy-tour-final-1122

【イープラス】https://eplus.jp/jp-the-wavy/

【Tickets for overseas customers】https://eplus.tickets/jp-the-wavy/

【Z HALL】

LIVE：JP THE WAVY

Featuring：Awich / Benjazzy / Issei Uno Fifth / Kaneee / LEX

DJ：DJ YUTO / U-LEE / VLOT

ARTIST INFO

JP THE WAVY

新ジャンルな音楽性で数々のヒットを世に送り出し、ファッションアイコンとしても国内外問わず注目を集めるラッパー。

ダンサーとして活動後、2017年にMVを公開した「Cho Wavy De Gomenne」が記録的なバイラルヒットに。これまでに国内のオーバーグラウンドなアーティストをはじめ、アメリカ、韓国、中国、台湾、南アフリカ、フランス、イギリス、タイなど世界各国のTopアーティストたちとも次々と共演も果たす。さらにPSYCHIC FEVER from EXILE TRIBEやMori Calliopeの楽曲プロデュースも手掛け、音楽プロデューサーとしても評価を得ている。

2021年には“ワイスピ”シリーズ『ワイルド・スピード／ジェットブレイク』のサウンドトラックにアジア人として唯一抜擢、さらにGQ MEN OF THE YEAR 2021の＜ベスト・ラップ・アーティスト賞＞を受賞。

2023年には香港・上海・台湾でのアジアツアーを成功に収め、Rolling Loud Thailand 2023/2024へも2年連続で出演するなど海外での活動も広めている。

また現代アーティスト・村上隆とのコラボユニット、MNNK Bro. (Takashi Murakami & JP THE WAVY)を結成し話題を呼んでいる。

Tracklist：

1. EYES

2. GO GO GO

3. BIG BANDS feat. Benjazzy

4. GOOD LIFE feat. Issei Uno Fifth

5. ROLE MODELS feat. Awich

6. READY OR NOT feat. LEX

7. I’M FROM JAPAN

8. ROLLING DICE feat. Kaneee

9. I SWEAR feat. Sik-K

10. WON’T STOP

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rIzMSNqMr0E ]

JP THE WAVY「BIG BANDS feat. Benjazzy」Official Music Video

