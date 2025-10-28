こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
韓国コスメ「THE FACE SHOP」がハンズ名古屋店で期間限定POPUPを開催
ブランドアンバサダー SEVENTEEN WONWOO（ウォヌ）の等身大パネルや限定グッズも
銀座ステファニー化粧品株式会社（本社：東京都港区、以下 銀座ステファニー化粧品）が、国内唯一の正規代理店として展開する韓国発のビューティーブランド「THE FACE SHOP（ザ・フェイスショップ）」は、2025年11月25日（火）～11月30日（日）の期間、『ハンズ名古屋店』にて、ポップアップブースを期間限定でオープンします。
期間中は、ブランドアンバサダーを務めるSEVENTEEN WONWOO（ウォヌ）の限定フィルムフォトのプレゼントや、THE FACE SHOPで人気のベースメイクおよびスキンケアアイテムの販売を行います。
この度のポップアップでは、人気シリーズである「TFS オルティメイト セラム」、「TFS デューイラスティング ベース」、「TFS パステル クッション ブラッシャー」に加え、8月のポップアップストアで日本初登場として限定発売した「TFS インクラスティング クッションファンデーション」を販売します。「TFS インクラスティング クッションファンデーション」は、保湿しながらも薄く軽やかに肌に密着し、ムラのない均一な仕上がりが長時間※1持続するクッションタイプのファンデーションです。
期間中にTHE FACE SHOPの商品を3,100円（税込）以上ご購入の方に、THE FACE SHOP ブランドアンバサダーのSEVENTEEN WONWOO（ウォヌ）のフィルムフォト（THEFACESHOP WONWOO FILM PHOTO／なくなり次第終了）をプレゼントします。さらに11月25日からはストア内にWONWOO（ウォヌ）の新しいビジュアルの等身大パネルを設置し、皆様をお迎えします。
【ポップアップストア概要】
ハンズ名古屋店
開催期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）（フィルムフォト配布）
2025年11月25日（火）～11月30日（日）（ポップアップブース展開）
場 所：名古屋市中村区名駅1-1-4ジェイアール名古屋タカシマヤ内 5F
※WONWOO等身大が登場するのはポップアップブース展開中のみとなります。
【販売商品】
TFS インクラスティング クッションファンデーション
トーン補正パウダー※2配合で、どの角度から見ても明るい肌に仕上げるクッションファンデーション。毛穴をカバーしながら、オイルコントロールパウダー※3（皮脂吸収パウダー）配合で長時間※1自然な仕上がりをキープします。さらに、スキンケア成分※466％配合で、保湿してハリをあたえます。ヴィーガン認証取得※⁵。デリケートな肌の方にもお使いいただけます。
販売カラー：V201・V203・N201
TFS オルティメイト セラム シリーズ
お肌悩みに合わせたシンプルで毎日使えるセラム
TFS オルティメイト N10 セラム
ナイアシンアミド※6配合。とろみがありつつも軽い付け心地で、しっとり保湿します
TFS オルティメイト P1 セラム
パンテノール※7配合。乾燥肌を保湿する水分セラム
TFS オルティメイト MP8 セラム
肌に弾力ハリ感を与えるヴィーガンセラム。ねばねばしたセラムでありながら、べたつかずハリをあたえます
TFS デューイラスティング ベース シリーズ
個人の肌トーンに合わせてパステルカラーで補正する水分密着ベース
TFS デューイラスティング ベース 01 グロウ
自然な血色感とツヤ感を演出
TFS デューイラスティング ベース 02 パープル
くすみを補正し、自然にトーンアップ
TFS デューイラスティング ベース 03 ミンティ
赤みをカバーし、色ムラを補正
TFS パステル クッション ブラッシャー シリーズ
フルーツのカクテルをイメージした、多様な肌トーンに合うブラッシャー
TFS パステル クッション ブラッシャー 01 グリッタリーピーチ
TFS パステル クッション ブラッシャー 02 バブルガムピンク
TFS パステル クッション ブラッシャー 03 プールサイドオレンジ
TFS パステル クッション ブラッシャー 04 コールドホットピンク
TFS パステル クッション ブラッシャー 05 トゥインクルベージュ
TFS パステル クッション ブラッシャー 06 ピーチサワー
TFS パステル クッション ブラッシャー 07 アシッドラベンダー
※1 当社調べ。効果には個人差があります。
※2 光沢剤：合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、酸化スズ
※3 吸着剤：シリカ
※4 バクチオール、パンテノール、マデカソサイド、ビオサッカリドガム、ヴィーガンコラーゲン、5種のセラミド
※5 韓国ヴィーガン認証院認証取得
※6 整肌成分
※7 保湿成分
『THE FACE SHOP』とは
THE FACE SHOPは、2003年に誕生した韓国発のビューティーブランドで、近年リブランディングにより「クリーンビューティーブランド」として新たな一歩を踏み出しました。人と地球にやさしい化粧品づくりを目指し、植物由来の成分やサステナブルな素材を使用した製品を提供しています。すべての製品は、LGのクリーンビューティーラボで厳密に研究開発されており、品質と環境への配慮を両立させています。THE FACE SHOPは、自然の恵みを最大限に活かした高品質な製品を通じて、世界中のユーザーに持続可能な美しさをお届けします。
■銀座ステファニー化粧品公式サイト：https://ginza-stefany.com/
■Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/thefaceshop_jp.official/
本件に関するお問合わせ先
＜お客様お問い合わせ＞TEL:0120-389-720
