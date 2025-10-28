こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freeeがAIを活用したタレントマネジメントシリーズの提供を開始 本日より「freee人事制度設計」「freee人事評価（仮）」「freeeサーベイ」の事前登録受付を開始
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、freee人事労務をはじめとしたピープル・エンパワーメントプロダクト拡充のため新たにタレントマネジメント領域に参入することをお知らせします。
今回新たにfreeeのAIタレントマネジメントシリーズとして、本日より「freee人事制度設計」「freee人事評価（仮）」「freeeサーベイ」の3つのプロダクトの事前登録の受付を開始しました。
■freeeはAIタレントマネジメントシリーズを提供
freeeでは2024年10月にfreee人事労務の新ビジョン「人と組織の可能性を引き出す “ピープル・エンパワーメント”」を発表し、正社員だけでなく全ての雇用形態の従業員に対して、だれもが自分らしく活躍できる環境作りを目指しています。
また、freeeの提供するプロダクトは「統合型」の思想で設計されており、従来バラバラに存在していた業務やデータをフロントオフィスからバックオフィスまで一気通貫させ、複雑な経営をシンプルにします。そしてスモールビジネスが専門家や取引先とつながるプラットフォームとなり、本来打ち込みたいことに時間を使い新たなチャレンジができる世界を目指しています。
一方で、50名以下のスモールビジネスにおける人事労務者の数は1.42人(※)であり、少人数で対応していることによる業務負荷の高さがうかがえます。
このような現状を踏まえ、「人と組織の可能性を引き出す “ピープル・エンパワーメント”」を目指すfreeeでは、時間を取り戻し、人と組織に活力を与える環境構築に注力し、スモールビジネスにとってちょうどよいAIを搭載したタレントマネジメントシリーズの提供を開始しました。
freeeAIタレントマネジメントシリーズでは「freee人事制度設計」「freee人事評価(仮)」「freeeサーベイ」の3つのプロダクトを提供します。従業員が日々の業務を行うだけで人事情報をfreeeのプロダクトに集約し、AIを活用してデータの活用と最適な施策実行までをサポートし、スモールビジネス向けの新しいタレントマネジメントシステムを提供します。
※freee調べ（2025年10月）
■freeeタレントマネジメントシリーズの3つのプロダクト
freee人事制度設計（2025年10月28日提供開始）
最短3ヶ月・60万円から自社に合った人事評価制度を設計するコンサルティングサービスです。
従業員の6割以上が人事評価制度に不満を抱えている背景として、評価が感覚や経験に基づく曖昧なものであることが挙げられます。（※）
これらの不満を解消し、従業員の成長と定着に向けて会社のビジョンや課題に基づいて新制度の目的設定を行い、制度の詳細設計と導入に向けた準備をコンサルティングします。また、AIの活用により低コストかつ最短3ヶ月で設計することでいち早く実行し、組織改革にスピーディーに対応可能です。
「freee人事制度設計」事前登録：https://www.freee.co.jp/hr-partner/
※アデコ株式会社「人事評価制度に関する意識調査」
https://www.adeccogroup.jp/power-of-work/062
freee人事評価（仮）（2026年夏頃提供開始予定）
評価業務がシステム上で完結できる人事評価システムです。
人事担当者の課題として人事評価シートの配布や集計に多大な時間がかかり評価制度の改善や人材育成に時間を充てられないことや人事労務システムと人事評価システムが異なることで従業員情報の二重管理の煩雑化などが挙げられます。
freee人事評価（仮）で一元管理することで、情報管理の効率化と人事評価プロセスの効率化、人事評価の公平性を担保することが可能です。
「freee人事評価（仮）」事前登録：https://www.freee.co.jp/evaluation/
freeeサーベイ（2025年内提供開始予定）
従業員の本音と行動データから、AIが従業員の離職予兆を可視化することが出来る、人材定着支援サービスです。
以前は大企業の課題であった従業員の離職は、300名以下のスモールビジネスでも平均離職率が10％を超えるなどより緊急度の高い状態となっています。（※）freeeサーベイでは、法政大学 田中研之輔教授と共同開発した10の設問を元にサーベイを行うことで、独自ロジックにより従業員のリアルな状態をスコア化して退職リスクを検知することが可能です。さらにAIが複合的な分析を行い離職リスクを算出します。
「freeeサーベイ」事前登録：https://www.freee.co.jp/survey/
※厚生労働省 令和2年「雇用動向調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/21-2/dl/gaikyou.pdf
■人事評価制度設計の舞台裏がわかるセミナーを11月にオンラインで開催
freee人事制度設計の提供開始に伴い、11月11日(火)と11月12日(水)の2日間で納得感のある人事評価制度の設計について、テストユーザーの方に登壇いただき対談形式のセミナーを開催します。
当セミナーではなぜ今スモールビジネスに人事評価制度が必要であるのか、また、リアルな人事制度設計の舞台裏を実例に沿ってお話しします。
【freee人事制度設計リリース記念】導入企業経営者が語る 人事評価制度の内製・外注の壁
開催日時：11月11日(火) 15:00～16:00・11月12日(水)15:00～16:00
※同一の内容となります。
開催方法：オンライン
申込方法：下記のURLからお申し込みください。
https://go.freee.co.jp/personnel_system_seminar.html
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
