フェスへの原体験を目指した音楽イベント「BLOW YOUR MIND」がNFTチケット「TicketMe」にてチケット好評販売中

株式会社チケミー（本社：東京都港区、代表取締役：宮下大佑）が運営する電子チケットプラットフォーム「TicketMe（チケミー）」は、代官山ORD.で開催される音楽イベント「BLOW YOUR MIND」についてチケットを販売中です。

イベント概要

11月28日(金)、代官山の新拠点「ORD.」にて、マルチプロデュース・コレクティブ〈Re.〉（アールイー）が主催する注目イベント「BLOW YOUR MIND」が開催される。

Time Out Cafe & KATAでの「ENTRANCE」やSOUND MUSEUM VISIONでの「MODERN DISCO」など、シーンを横断する企画で存在感を示してきた〈Re.〉。その集大成となる今回は、DAYとNIGHTの二部構成で、過去最大規模の内容となる。

LIVEには、ビルボードツアーを控えるZIN、ルンヒャンゼミ主宰のRUNG HYANG、ビートボックス世界王者Jairo、富山発のラップグループ・ザ・おめでたズが登場。さらに熊井吾郎のビートライブやbane、FLEUR、TRIPPYHOUSINGなど、ジャンルを超えた多彩なアーティストが出演する。

DJには、DMC日本一のDJ SHOTAが初出演。Sam is Ohm、A.G.O、TAAR、Mori Zentaroといったトッププロデューサー陣に加え、YonYonやDJ KRO（Chilly Source）ら人気DJも再登場。VJはwatakemi (tsuchifumazu)、FOODはTRIP Tacosが参加し、音・映像・味覚すべてを巻き込んだ体験型イベントとなる。

シーンを代表する表現者たちが集うこの一夜。〈Re.〉が追い求めてきた“フェスの原体験”を、代官山ORD.で体感できる貴重な機会となるだろう。

多言語対応で海外ファンも購入可能。NFTでデジタル上での参加証明にも

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103622/table/91_1_66a6b8355c0591326c0a4bbbc4e85e99.jpg?v=202510280158 ]

「TicketMe（チケミー）」は、海外からのファンもスムーズにチケットを購入できるよう、5言語（日本語・英語・韓国語・中国語〈簡体・繁体〉）に対応しています。

また、海外発行クレジットカードやAlipayなどの多通貨決済にも対応しており、国や地域を問わず安心して購入できます。

さらに、購入した電子チケットはイベント終了後もNFTとして保存でき、デジタル上で「来場の証」として残ります。ライブの感動や思い出を形に残す、新しいチケット体験をお楽しみいただけます。

