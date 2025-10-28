新サービス、PCログオン認証「SmartOn ID クラウド」をリリース

株式会社ソリトンシステムズ

株式会社ソリトンシステムズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鎌田 理、以下 ソリトン）は、PCログオン認証システム「SmartOn ID」のクラウド版となる新サービス「SmartOn ID クラウド」を2025年11月4日より提供開始します。

「SmartOn」は、20年以上にわたり認証市場をリードし、機能を進化させてきたPCログオン認証システムです。国内シェアNo.1（※1）の実績を持ち、多要素認証（MFA）やシングルサインオン（SSO）機能は、数多くの企業・団体の認証環境を支えてきました。

今回の新サービスでは、従来オンプレミスで必要だった認証サーバーの構築・運用の負担をなくし、「実績ある確かな認証技術」をより手軽に、かつ安全なクラウドサービスとして導入できるようになります。

SmartOn ID クラウド 構成例

背景

企業における情報漏えいの多くは不正アクセスに起因しており、中でもアカウント情報を悪用した“なりすまし”は典型的な手口のひとつとされています。

従来のパスワード認証の限界が指摘される中、多要素認証（MFA）は、民間企業から公共機関まで幅広い組織にとってセキュリティ強化に不可欠な要件となっています。

しかし、認証サーバーをオンプレミスで構築・運用するにはITリソースの確保や初期投資が必要で、導入のハードルとなるケースもありました。ソリトンは、こうした課題を解消する新たな選択肢として「SmartOn ID クラウド」を提供し、企業のスムーズなセキュリティ強化を支援します。

新サービス「SmartOn ID クラウド」について

「SmartOn ID クラウド」は、オンプレミス版のSmartOn IDで提供している全機能をクラウドサービスで利用できる新サービスです。主な特長は以下のとおりです。

- 運用負担の軽減

ソリトンが提供するクラウド基盤に認証環境を集約。従来オンプレミスで必要だったサーバー構築・保守が不要となり、IT部門の運用工数を大幅に削減します。

- 不正アクセス防止

顔や指紋などの生体認証と、社員証やICカードといった物理トークンを組み合わせた多要素認証をクラウド版でも提供。なりすましを防止し、確実な本人認証を実現します。

- 利便性の向上

PCログオン後のシングルサインオン（SSO）に対応。ユーザーは複数のログイン情報管理から解放され、業務の効率化にも貢献します。

導入メリット

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19712/table/96_1_214afe9451b9c8327c02bab7f0d95936.jpg?v=202510280158 ]

今後の展望

SmartOn IDは、豊富な認証方式と幅広い業界ガイドライン対応を強みに、引き続き、企業のセキュリティ環境を支えてまいります。今回のクラウドサービス化により、運用リソースの確保が難しい中堅・中小企業や自治体、医療機関にも導入しやすい環境を整えました。セキュリティと利便性を両立する認証プラットフォームとして、より多くの組織に貢献してまいります。 今後は、当社のID管理・認証サービス「Soliton OneGate」との連携も強化し、お客様のゼロトラスト環境への移行と、セキュリティ運用の効率化を支援してまいります。

提供開始日・価格

提供開始日：2025年11月4日

提供形態：クラウドサービス（サブスクリプション）

価格：初期費用15万円、月額300円/ユーザー～

詳細はお問い合わせください

SmartOn IDについて

SmartOn IDは、22年連続国内シェア1位※1のPCログオン認証システムです。Microsoft Entra ID やActive Directoryと連携し、Windowsへのログオンに際し、顔認証や指静脈認証、ICカード認証などを用いた多要素認証を実現します。

https://www.soliton.co.jp/lp/smarton/

※1 株式会社富士キメラ総研「2004～2025ネットワークセキュリティビジネス調査総覧デバイス認証ツール」調査結果より。

※2 記載の社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

【 株式会社ソリトンシステムズについて 】

設立以来、ソリトンシステムズはIT・エレクトロニクス業界にあって、常に新しい技術トレンドを見据え、いくつもの「日本で初めて」を実現してきました。近年は、認証を中心とした ITセキュリティからサイバー対策まで、また、携帯電話回線４G、５GやWi-Fiを利用した高精細の映像伝送システム、遠隔運転、遠隔操作などに取り組んでいます。国産メーカーとして、オリジナルの「もの創り」、「独創」にこだわった製品とサービスを提供しています。

設立：1979年、売上186億円（2024年12月期・連結）、東証プライム

HP：https://www.soliton.co.jp/

【 SmartOn ID クラウドに関するお問い合わせ先 】

株式会社ソリトンシステムズ ITセキュリティ事業部

Tel: 03-5360-3811 netsales@soliton.co.jp