OOAAとオトナル、企業カルチャーを伝達するビデオポッドキャスト制作ソリューション「VOVI」を提供開始

株式会社OOAA

クリエイティブディレクター大木秀晃が代表を務めるクリエイティブアライアンス、株式会社OOAA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大木秀晃、以下OOAA）は、株式会社オトナル（本社：東京都中央区／代表取締役 八木太亮）と連携し、伝えることが難しい企業カルチャーをわかりやすく伝えるビデオポッドキャスト制作ソリューション「VOVI（ヴォヴィ）」の提供を開始しました。



本サービスは、東急プラザ原宿「ハラカド」内の自社スタジオ「STUDIO SUPER CHEESE」を起点に、音声（VOICE）と映像（VISUAL）を融合した新しい形のコンテンツコミュニケーションを実現します。

「ポッドキャスト」は、世界的に利用されているインターネットラジオメディアです。日本国内でもリスナーが増加しており、ポッドキャストの月間利用率は17.2%となっています*。なかでも10～20代を中心とした若年層の高い普及率が市場拡大を進めています。

また、企業における音声コンテンツ活用も世界的に拡大傾向にあります**。スタートアップから大企業まで、複数の企業がオウンドメディアとしてポッドキャスト配信を始めており、この「ブランデッドポッドキャスト」と呼ばれる取り組みは日本国内でも増加傾向にあります。



*オトナル・朝日新聞社（2025）「PODCAST REPORT IN JAPAN 第5回ポッドキャスト国内利用実態調査」

**Chartable（2021）「Why branded podcasts are exploding (and why we built Chartable for Brands」

このたび株式会社OOAAは、音声マーケティング領域をリードする株式会社オトナルと連携し、ビデオポッドキャスト制作ソリューション「VOVI（ヴォヴィ）」の提供を開始しました。



本ソリューションでは、音声（VOICE）と映像（VISUAL）を掛け合わせた新しい表現手法を通じて、企業のカルチャーや価値観をよりわかりやすく、特に若年層に向けて発信することが可能になります。

弊社は、多くの企業ブランディングを手掛けるほか、東急プラザ原宿「ハラカド」内のクリエイティブコミュニティ「THE COFFEE BREW CLUB」および撮影スタジオ「STUDIO SUPER CHEESE」を運営しています。同社と提携することにより、トレンド発信地である「ハラカド」の感性と高いクリエイティブクオリティをコンテンツに落とし込んだコミュニケーション施策を実現します。

ビデオポッドキャストとは

ビデオポッドキャストは、音声配信手法である「ポッドキャスト」に、収録風景などの映像も合わせて配信する動画と音声のコンテンツです。

〇音声コンテンツに動画要素が加わり、話者の表情や雰囲気を伝えられる

音声による情報伝達に加え、動画による視覚的な情報も楽しむことができます。収録中のホストの表情や収録現場の様子などを見ることが可能です。

〇動画でありながらポッドキャストのApple PodcastやSpotifyなどのプラットフォームでも配信可能

Apple PodcastやSpotifyといった動画機能が追加されたポッドキャストサービスや、YouTubeなどの主要プラットフォームで配信できます。スマートフォンのみで制作・配信できる手軽さも人気の要因です。（※映像や編集の品質を高めるために、追加の予算や時間が必要になることもあります）

〇ショート動画への転用で、SNSの投稿でも再活用できる

ビデオポッドキャストを短く編集したショート動画を作ることで、ポッドキャスト以外のプラットフォームで番組をPRすることが可能です。SNSでシェアすることで、新規リスナーにリーチするチャンスが広がります。

ビデオポッドキャストソリューション「VOVI」の特徴

ビデオポッドキャストソリューション「VOVI」には、以下の特徴があります。

1. 原宿の新ランドマークである「ハラカド」内のスタジオで撮影・収録

ハラカドは、“多様な人々の感性を刺激する、新たな原宿カルチャーの創造・体験の場”をコンセプトに、2024年にオープンしました。多様な文化・エンターテインメントが集積する場所に撮影・収録を行うことで、若年層に向けた企業カルチャーの伝達と企業ブランディングの向上に寄与します。

2. 高品質なコンテンツ制作力

音声マーケティングに知見のあるオトナルと、国内外でクリエイティブプロジェクトや広告制作を手掛けてきたOOAAが提携することで、高品質なビデオポッドキャストコンテンツを制作します。ビデオポッドキャストのコンセプトに合わせて、タレントやアナウンサーをキャスティングすることも可能です。

3. コンテンツの二次利用や広告配信を見据えたプランニング

ビデオポッドキャストから印象的なシーンを切り出したショート動画を、企業SNSアカウントや広告配信などに二次利用することで、様々な層に対するリーチを実現します。ポッドキャスト番組への集客や、商品・サービスの認知拡大のための広告施策もワンストップで提供可能です。

各社からのコメント

株式会社OOAA 代表/クリエイティブディレクター 大木秀晃

弊社OOAAは、「アライアンス」という考え方で、クリエイティブチームの枠組みを広げてきました。今回の音声メディア界のトップランナーであるオトナル様とのアライアンスは、注目を集める新しいメディア「ビデオポッドキャスト」にフォーカスを当てたクリエイティブチームの組成であり、近年企業活動において益々重要になってきている採用活動と広報活動を支援するサービスを提供していきます。そして、弊社が神宮前・原宿にある商業施設「ハラカド」内にもつ自社スタジオ「STUDIO SUPER CHEESE」では、ビデオポッドキャストの制作だけでなく、プロフィール写真やチーム集合写真などの撮影も提供していく予定です。今後、企業様やプロジェクトチームのブランディングやPRプロモーションとして、音声（VOICE）を起点とした、映像、写真（VISUAL）を含めた統合的なクリエイティブソリューションを提供して参ります。

株式会社オトナル 代表取締役 八木太亮

ビデオポッドキャストは国内外で注目を集めている音声と動画の良いところを併せ持つメディアです。クリエイティブディレクターとして数々のプロジェクトを成功に導いた大木秀晃氏率いるOOAA様との提携は、メディア活用の可能性を新たに切り拓く一歩になると確信しています。

今回の提携では、当社が音声広告市場で培ってきたノウハウを活かし、音声（VOICE）と映像コンテンツ（VISUAL）を組み合わせた新しいソリューションを提供します。

音声コンテンツの「ながら視聴」のしやすさや、人間性が伝わりやすいという強みと、動画ならではの汎用性やリーチを最大化しやすい強みを合わせることで、企業の採用活動や広報活動を強力に支援し、新しい広告体験を実現するとともに、ポッドキャストメディアの新たな価値創出を目指します。

OOAAについて

クリエイティブディレクター大木秀晃が代表を務めるクリエイティブアライアンス。「課題を価値に変えていく」をパーパスとし、企業のブランディング・商業施設の体験設計・都市開発のコンセプトデザインなど、手がける案件は多岐にわたる。人と企業とのアライアンスで築いてきた広く深いネットワークを強みとし、プロジェクトごとに組むプロフェッショナルチームで価値を発揮していくスタイルをもつ。

2024年には、原宿の新名所「ハラカド」のコンセプトを手掛け、同施設内にクリエイティブコミュニティ「THE COFFEE BREW CLUB」と角打ちとフォトスタジオを融合した「STUDIO SUPER CHEESE」をオープン。

また、プロダクト開発でも、気分でコーヒーを選ぶことができる『OOAA COFFEE』をリリース、またベルリンと東京をダイレクトに結ぶグローバルアライアンス『NIOAA』を創業。クリエイティブの力で世の中の課題を価値に変えていくアライアンスの幅を広げ続けている。

https://ooaa.jp/

株式会社オトナルについて

株式会社オトナルは、デジタルオーディオ広告（音声広告）事業を展開する“デジタルオーディオ広告カンパニー”です。「日本国内にデジタル音声市場を形成する」をミッションに掲げ、これまで3,500件以上の音声広告プランニング、1,000件以上のクライアントの出稿・運用改善をサポートしてきました。

データ活用による音声広告のプランニングから、ナレーターや声優によるクリエイティブ制作、広告配信、レポーティング、音声コンテンツ制作まで、音声×マーケティング施策をトータルでサポートすることができます。

またアドサーバーやSSP、音声CMSといった音声のアドテクノロジー提供を通じて、音声アプリやラジオ局、アプリゲームなどへのデジタルオーディオ広告の実装サポートを行っています。新たな音声メディア・音声広告枠の開発の取り組みを通じて国内における音声広告市場創出への取り組みを続けています。

https://otonal.co.jp/