愛媛・香川 初開催　地域特産品の販売促進へネット通販のＬＩＮＥ活用セミナー　ＩＲＩＳデータラボ主催

IRISデータラボ株式会社

ＩＲＩＳデータラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 安達教顕、以下「ＩＲＩＳデータラボ」）は、日本郵便株式会社（本社：東京都千代田区、以下「日本郵便」）と、地域の特産品を販売する事業者向けに、ネット通販を促進させるためのセミナーを１０月２９日（水）に愛媛県で、１０月３０日に香川県で初開催いたします。

セミナー概要

ネット通販市場は、年間約６６万店舗がＥＣプラットフォームに新規出店する拡大傾向が続いていますが、一方で約２０万店舗が1年以内に撤退しているという厳しい現実があります（ＩＲＩＳデータラボ株式会社調べ）背景には、競争の激化や近年は仕入れや配送などのコスト上昇による経営環境の厳しさがあります。

特に地方の中小規模企業・個人事業主などが顕著で、大手企業と比較するとマーケティング予算が少なく、専門人材が不足する中で倒産・休廃業を余儀なくされる企業が増加しています。

そうした地域に向けて、ＩＲＩＳデータラボと日本郵便は、地方創生および地域産業の発展に寄与する持続的な支援を行うことを目的に、インターネットを活用した地域特産品の販売促進セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、特に月間ユーザー数９,９００万人（２０２５年６月末時点）を誇り、個人でも使い慣れたＬＩＮＥを活用した販売促進方法をお伝えします。ＬＩＮＥを使ってお客様との関係性を築き、購買動線を最適化する方法を、すでに実践し成果が出ている企業の事例を中心にご紹介します。

セミナー詳細

１.愛媛県開催

開催日：２０２５年１０月２９日（水）第一部１３：００開場

開催場所：愛媛県民文化会館別館 第15会議室（愛媛県松山市道後町２丁目９ー１４）

参加費：無料

定員：先着２０名

お申し込み：お申し込み希望の方は各地域の郵便局にお訪ねください。

内容：「“つながる”と“届ける”で売上が伸びる理由」

２.香川県開催

開催日：２０２５年１０月３０日（木）１０：００開場

開催場所：サンメッセ香川 特別会議室（香川県高松市林町２２１７ー１）

参加費：無料

定員：先着２０名

お申し込み：お申し込み希望の方は各地域の郵便局にお訪ねください。

内容：「“つながる”と“届ける”で売上が伸びる理由」

▼こんな方におすすめです

・地域特産品の販売を促進したい地元事業者の方

・オンラインショップで新たな販路をご検討中の方

・決済スキームや配送手段、発送作業の見直しを考えている方

ＩＲＩＳデータラボ株式会社 取締役 中塚 幸一

２００５年、単身南アフリカ共和国へ留学。約１年半の滞在を終え、帰国後は関西電力グループの子会社に入社。８年間勤めたのち同社を退社し、営業研修会社を起業。ＡＤＥＫＡ株式会社やエコートレーディング株式会社を筆頭に、上場企業から中小企業までさまざまな企業の研修事業を手がける。２０１７年には、ＬＩＮＥ ＭＡツール「Ｌｉｎｙ（リニー）」の開発会社であるソーシャルデータバンク株式会社の創業に参画。同社の取締役副社長に就任し、セールス・マーケティング・代理店制度の礎を築き、２０２２年１ ０月にＩＲＩＳデータラボに参画。

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

いますぐＡｔｏｕｃｈを体験する！ :https://atouch.jp/lp4/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=151

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は９００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕