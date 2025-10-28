『イオン 超！ブラックフライデー』 全国のイオンモールで１１月２０日（金）スタート！

～１０周年のイオンブラックフライデー みんなの期待を“超”えるンダ！～

イオンモール株式会社（以下、「当社」）では、全国のイオンモールで１１月２０日（木）から１１月３０日（日）までの１１日間、『イオン 超！ブラックフライデー』を開催します。

本企画は、年末商戦の幕開けとしてお客さまから毎年大変ご好評をいただいています。

国内の個人消費は緩やかに改善しているものの、物価上昇の影響は依然として残り、生活必需品では節約を徹底する一方、趣味や娯楽など充実感につながる分野でのメリハリ消費が活発になる中、オトク感への期待もこれまでに以上に高まっています。

そのような中、イオンでは、２００６年に「ブラックフライデー」を日本で本格的に導入、今年で１０周年を迎えます。今回は、みんなの欲しいＮＯ．１を決める「イオンブラックフライデー総選挙」や、数量限定の特典予約キャンペーンなど、お客さまの 期待を「超える」様々な目玉イベント・商品などをご用意し、アニバーサリーイヤーならではの企画で盛り上げます。

■『イオン 超！ ブラックフライデー』開催概要

【開催期間】１１月２０日（木）～１１月３０日（日） 計１１日間

【開催場所】全国のイオンモール ※一部対象外店舗がございます。

特設サイト https://lp.aeonmall.com/lp/blackfriday/





全国のイオンモールの専門店で実施するブラックフライデー特典の人気Ｎｏ.１を決定します。イオンモールアプリから対象モールを選び、投票、結果は各モールのWEBサイト等や店内で発表します。

投票期間：１０月２８日（火）～１１月９日（日）

結果発表：１１月１９日（水）～





サブスク/超！超特価/選べる福袋など、数量限定の特別な特典を、イオンモールアプリで事前予約できます。

対象期間：１１月１９日（水）１２時 ～１１月２３日（日･祝） ※規定数に達し次第、終了

・事前予約商品・サービス（一例）

【果汁工房果琳】

引換期間：１１月２０日（木）～１１月２４日（月･・休）

内 容：１１月２０日（木）～１２月２５日(木)期間中毎日１杯飲める！

バナナミルク（Ｍサイズ）のサブスクチケット

販売価格：１,８７７円

【３ＣＯＩＮＳ】

引換期間：１１月２０日（木）～１１月２４日（月･・休）

内 容：税込３３０円の商品３点選び放題

本体価格：５００円 （税込）５５０円

※詳細はイオンモールアプリからご確認ください。

対象モールで、数量限定のノベルティを配布します。

平成のジュニアブームを牽引し、平成レトロブームで注目を集めている「Angel Blue ＡＮＧＥＬ ＢＬＵＥ 」の「ナカムラくん」とのコラボグッズや、スペイン発のキャンディ専門店「パパブブレ」のブラックパ

ンダ柄のオリジナルキャンディ、世代を問わず幅広い世代に人気のお菓子「おやつカルパス」など。

※対象店舗や配布日時・場所は、各モールのＨＰをご確認ください。





【ブランシェス】

対象期間：１１月２０日（木）～１１月３０日（日）

内 容：今から着られる対象のキッズトレーナーが９６（クロ）価格！

本体価格：９６０円 （税込）１,０５６円

【チュチュアンナ】

対象期間：１１月２０日（木）～１１月３０日（日）

内 容： 対象の靴下１足９６円のスペシャルプライス！

本体価格：９６円 （税込）１０５円

【Ｚｏｆｆ】 イオンモール限定企画

対象期間：１１月２０日（木）～１２月４日（木）

内 容： ブルーライト対策メガネ「Ｚｏｆｆ ＰＣ」

（ブルーライト３５％カット）を当店平常価格より４０％ＯＦＦ

【はなまるうどん】 イオンモール限定企画

対象期間：１１月２２日（土）～１１月２４日（月･休）

内 容： かけうどん（温・小）１杯 半額！

本体価格：１６４円 （税込）１８０円 ※各日先着３０名

【モーリーファンタジー】

対象期間：１１月２３日（日･祝）

内 容：１日限定で、時間制遊具を無料開放。

また、１１月２０日（木）から２４日（月･休）の期間、小さいお子さまも遊びやすいドーム型のクレーンゲームが１００円で３０秒取り放題

※各商品には数に限りがございます。

※一部対象外店舗がございます。

※詳細は、特設サイトおよび各モールＨＰをご確認ください。





◇ 「イオンモールあるある大募集」

ＳＮＳを中心に人気を誇るライブドアブログ公式ブロガー「山田全自動」さんとのコラボレーション。イオンモール公式「X」のアカウントで「イオンモールあるある」を募集します。投稿の中から「山田全自動」さん選出作品は、イラストとして描き起こし、後日イオンモール公式「X」アカウントで公開します。

募集期間：１０月２８日（火）～１１月１９日（水）

◇ 「#イオンブラックフライデー収穫自慢」

ブラックフライデーでお得に購入した商品を、SNSで「#イオンブラックフライデー収穫自慢」で投稿いただき満足感をシェア。知らなかったお買い得商品を見つける、同じ商品を買った人の反応を探すなど楽しみ方はさまざまです。

期間中、対象店舗での税込５,０００円のお買い上げごと、税込３,０００円ごとに１口応募ができます。当選者にはブラックフライデーならではのドリームな体験や商品などを進呈します。

【対象期間】レシート対象期間：１１月２０日（木）～１１月３０日（日）

応募期間 ：１１月２０日（木）～１２月１４日（日）２３：５９まで

【対象店舗】イオングループの各店舗 ※全国の「イオンモール」「イオン」「イオンスタイル」他

特設サイト https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/pc/chirashi/dream_campaign/

（景品の一例）１５コースの中から、１コースを選択できます。

※画像はすべてイメージです。

以上